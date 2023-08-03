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В Тюменской области в лесу нашли семью старообрядцев с малолетними детьми

3 августа 2023, 05:48
Фото: 1MI
У детей не было документов и они не наблюдались у врачей.
Сюжет
Тюмень

Семью старообрядцев нашли в доме в лесу рядом с деревней Боровушка Упоровского района. Семейная пара с малолетними детьми в возрасте примерно один год и три года проживала в лесном массиве.

Как выяснилось, дети не имеют документов — в отделе ЗАГС записи актов о рождении малышей нет. Кроме того, в Упоровской больнице дети на учете не состоят; истории развития ребенка (новорожденного), медицинские карты отсутствуют.

Отец малышей пояснил, что оформлять документы на детей не собирается. А у врачей они не наблюдаются, потому что не болеют. В ЗАГС не обращались, так как считают, что они старообрядцы и таким образом должны проживать и воспитываться дети.

Супружескую пару проверили сотрудники УМВД. Оснований для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей представители правоохранительных органов не нашли.

В связи с этим органы соцзащиты обратились в суд с иском об установлении материнства в отношении несовершеннолетних. Суд установил факт рождения детей у матери и поручил отделу ЗАГС администрации Упоровского района произвести государственную регистрацию актов о рождении детей.

Ранее «Наш Город» писал, что беременную жительницу Тюменской области, мать двоих детей лишили родительских прав. Она не занималась их воспитанием и не общалась с детьми.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Дети#Суд#Тюменская область
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