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Детям из семьи убитой в Тюмени Насти Муравьевой ищут приемных родителей

3 августа 2023, 08:21
Их биологические родители был лишены прав еще два года назад.
Сюжет
Тюмень

Брату и сестре Анастасии Муравьевой, убитой в июне 2021 года, ищут замещающую семью. Дети уже два года живут в социально-реабилитационном центре.

Родные родители 10-летнего мальчика и девочки подростка ранее были лишены родительских прав еще в ноябре 2021 года. Суд установил, что Г. и С. уклоняются от выполнения родительских обязанностей. До сих пор родительские права они не восстановили.

«Дети сейчас находятся под надзором в организации для детей-сирот. В коллективе успешно адаптировались. Девочка закончила 9 классов, является активным участником социальных проектов, увлекается кулинарным искусством, посещает мастер-классы. Мальчик любит спорт, принимал участие в соревнованиях по футболу, эстафетах соревнованиях по дартсу. Также ему нравится творчество», — рассказала начальник профильного департамента по вопросам семьи и детства Инга Тигеева 72.ру.

И добавила, что детей в ребцентре навещает бабушка, но забирать их под опеку ни она, ни кто-либо из других родственников не планируют.

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Ранее «Наш Город» писал, что Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Её тело было найдено только спустя 1,5 месяца на берегу озера на Лесобазе. Школьницу изнасиловали и задушили. Подозреваемого нашли быстро, им оказался Виталий Бережной. Расследование дела, судебные заседания продолжались в течение двух лет .Заседание суда, на котором был вынесен приговор Бережному, состоялось в мае этого года. Бережного приговорили к пожизненному сроку заключения.

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