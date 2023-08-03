Детям из семьи убитой в Тюмени Насти Муравьевой ищут приемных родителей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Брату и сестре Анастасии Муравьевой, убитой в июне 2021 года, ищут замещающую семью. Дети уже два года живут в социально-реабилитационном центре.
Родные родители 10-летнего мальчика и девочки подростка ранее были лишены родительских прав еще в ноябре 2021 года. Суд установил, что Г. и С. уклоняются от выполнения родительских обязанностей. До сих пор родительские права они не восстановили.
«Дети сейчас находятся под надзором в организации для детей-сирот. В коллективе успешно адаптировались. Девочка закончила 9 классов, является активным участником социальных проектов, увлекается кулинарным искусством, посещает мастер-классы. Мальчик любит спорт, принимал участие в соревнованиях по футболу, эстафетах соревнованиях по дартсу. Также ему нравится творчество», — рассказала начальник профильного департамента по вопросам семьи и детства Инга Тигеева 72.ру.
И добавила, что детей в ребцентре навещает бабушка, но забирать их под опеку ни она, ни кто-либо из других родственников не планируют.
Ранее «Наш Город» писал, что Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Её тело было найдено только спустя 1,5 месяца на берегу озера на Лесобазе. Школьницу изнасиловали и задушили. Подозреваемого нашли быстро, им оказался Виталий Бережной. Расследование дела, судебные заседания продолжались в течение двух лет .Заседание суда, на котором был вынесен приговор Бережному, состоялось в мае этого года. Бережного приговорили к пожизненному сроку заключения.