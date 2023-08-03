Детям из семьи убитой в Тюмени Насти Муравьевой ищут приемных родителей

Ранее «Наш Город» писал, что Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Её тело было найдено только спустя 1,5 месяца на берегу озера на Лесобазе. Школьницу изнасиловали и задушили. Подозреваемого нашли быстро, им оказался Виталий Бережной. Расследование дела, судебные заседания продолжались в течение двух лет .Заседание суда, на котором был вынесен приговор Бережному, состоялось в мае этого года. Бережного приговорили к пожизненному сроку заключения.