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В Тюменской области резко выросли продажи подержанных авто

3 августа 2023, 04:14
Фото: 1MI
В список самых востребованных вошли LADA, Toyota Camry и Hyundai Tucson.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области на 87% возросли продажи автомобилей в возрасте до трех лет. Самыми востребованными моделями во втором квартале этого года стали LADA Granta, Toyota Camry, LADA Vesta, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

По данным Авито Авто, средняя стоимость трехлетнего автомобиля с пробегом в Тюменской области составила 2 миллиона 390 тысяч рублей.

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в регионе стала LADА Granta. На долю модели пришлось 5,6% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 730 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Camry со средней ценой 3 миллиона 213 тысяч рублей и долей продаж 3,6%. На третьем месте — ВАЗ (LADA) Vesta с долей продаж 3,3%. Средняя цена составила 1 миллион 150 тысяч рублей. На четвертой позиции — Hyundai Tucson, средняя цена составила 3 миллиона 175 тысяч рублей. На долю модели пришлось 3,2% продаж в сегменте трехлеток. Пятое место занимает Kia Sportage с долей продаж 2,7% и средней ценой 3 миллиона 175 тысяч рублей.

Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lexus RX, Toyota RAV4 и Kia K5.

«Трехлетние автомобили становятся альтернативой новым из салона для многих покупателей. Этому способствует не только более низкая цена в сравнении с новым авто, но и другие факторы. Так, зачастую трехлетки имеют небольшой пробег, и, как правило, обладают современными техническими характеристиками. Кроме того, на такие авто еще действует гарантия производителя», — отметил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
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Ранее «Наш Город» писал, что с 1 августа в России увеличен размер утилизационного сбора. В среднем ставка на легковые машины проиндексирована в 1,7–3,7 раза. Для физических лиц действует льготная ставка, но при условии воза не более одного автомобиля в год с целью личного пользования (не для перепродажи).

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