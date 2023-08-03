В Тюменской области резко выросли продажи подержанных авто

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:31
В Тюменской области на 87% возросли продажи автомобилей в возрасте до трех лет. Самыми востребованными моделями во втором квартале этого года стали LADA Granta, Toyota Camry, LADA Vesta, Hyundai Tucson и Kia Sportage.
По данным Авито Авто, средняя стоимость трехлетнего автомобиля с пробегом в Тюменской области составила 2 миллиона 390 тысяч рублей.
Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в регионе стала LADА Granta. На долю модели пришлось 5,6% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 730 тысяч рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Camry со средней ценой 3 миллиона 213 тысяч рублей и долей продаж 3,6%. На третьем месте — ВАЗ (LADA) Vesta с долей продаж 3,3%. Средняя цена составила 1 миллион 150 тысяч рублей. На четвертой позиции — Hyundai Tucson, средняя цена составила 3 миллиона 175 тысяч рублей. На долю модели пришлось 3,2% продаж в сегменте трехлеток. Пятое место занимает Kia Sportage с долей продаж 2,7% и средней ценой 3 миллиона 175 тысяч рублей.
Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lexus RX, Toyota RAV4 и Kia K5.
«Трехлетние автомобили становятся альтернативой новым из салона для многих покупателей. Этому способствует не только более низкая цена в сравнении с новым авто, но и другие факторы. Так, зачастую трехлетки имеют небольшой пробег, и, как правило, обладают современными техническими характеристиками. Кроме того, на такие авто еще действует гарантия производителя», — отметил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 августа в России увеличен размер утилизационного сбора. В среднем ставка на легковые машины проиндексирована в 1,7–3,7 раза. Для физических лиц действует льготная ставка, но при условии воза не более одного автомобиля в год с целью личного пользования (не для перепродажи).