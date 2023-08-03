В Тюменской области резко выросли продажи подержанных авто

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 августа в России увеличен размер утилизационного сбора. В среднем ставка на легковые машины проиндексирована в 1,7–3,7 раза. Для физических лиц действует льготная ставка, но при условии воза не более одного автомобиля в год с целью личного пользования (не для перепродажи).