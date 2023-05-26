«В тюрьму на пожизненный срок»: в Москве осудили Виталия Бережного

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Ранее коллегия присяжных озвучила свой вердикт — «виновен». Вчера судья объявила о том, что уходит в совещательную комнату на сутки. Сегодня, выйдя к участникам процесса, она объявила — «Виталия Бережного приговорить к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима».
«Я, как защитник, предполагал крайне жёсткое наказание ввиду активной борьбы подзащитного и адвокатов за оправдание. Так сложилась практика работы единой системы опер-следователь-прокурор-судья. Сознаешься — накажут, но не очень строго, пытаешься оправдаться накажут крайне жестко», — уверен адвокат Бережного Александр Почуев.
Адвокаты Бережного многократно сообщали, что сталкивались с сопротивлением в работе. Защита была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения и в представлении доказательств в оправдание.
Сейчас сторона защиты будет решать вопрос о подаче апелляции на решение суда. Стоит отметить, что Виталий Бережной уже 2 года сидит в СИЗО.
Напомним, что в Тюменском суде дело Виталия Бережного не смогли довести до финала. Правоохранители сообщали, что местные присяжные нарушили тайну совещательной комнаты, из-за чего дело было направлено на новое рассмотрение, а судья по делу взяла самоотвод.
Мы уже рассказывали о тайнах дела Бережного и о том, чем может обернуться для Тюмени и силовиков невиновность Виталия.