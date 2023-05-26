nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Изображение материала

«В тюрьму на пожизненный срок»: в Москве осудили Виталия Бережного

26 мая 2023, 11:19
Фото: nashgorod.ru
Тюменцу Виталию Бережному вынесли приговор — лет в колонии строгого режима

Тюменцу Виталию Бережному вынесли приговор — пожизненное заключение

Сегодня в Московском городском суде, спустя 2 года после смерти 8-летней Анастасии Муравьевой, вынесен приговор Виталию Бережному. Ему назначили максимальный срок.

Ранее коллегия присяжных озвучила свой вердикт — «виновен». Вчера судья объявила о том, что уходит в совещательную комнату на сутки. Сегодня, выйдя к участникам процесса, она объявила — «Виталия Бережного приговорить к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима».

«Я, как защитник, предполагал крайне жёсткое наказание ввиду активной борьбы подзащитного и адвокатов за оправдание. Так сложилась практика работы единой системы опер-следователь-прокурор-судья. Сознаешься — накажут, но не очень строго, пытаешься оправдаться накажут крайне жестко», — уверен адвокат Бережного Александр Почуев.

Адвокаты Бережного многократно сообщали, что сталкивались с сопротивлением в работе. Защита была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения и в представлении доказательств в оправдание.

Сейчас сторона защиты будет решать вопрос о подаче апелляции на решение суда. Стоит отметить, что Виталий Бережной уже 2 года сидит в СИЗО.

Напомним, что в Тюменском суде дело Виталия Бережного не смогли довести до финала. Правоохранители сообщали, что местные присяжные нарушили тайну совещательной комнаты, из-за чего дело было направлено на новое рассмотрение, а судья по делу взяла самоотвод.

Мы уже рассказывали о тайнах дела Бережного и о том, чем может обернуться для Тюмени и силовиков невиновность Виталия.

#Алиса Вернер#Убийство 8-летней Насти Муравьевой#Дети#Пропавшие дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Суд#Тюменская область#Москва
Подпишитесь
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
Сегодня, 07:45
«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного
Вчера, 12:24
Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше
Сегодня, 03:28
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
Вчера, 09:12
Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год
Сегодня, 04:22
«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 08:32