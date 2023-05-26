«В тюрьму на пожизненный срок»: в Москве осудили Виталия Бережного

Ранее коллегия присяжных озвучила свой вердикт — «виновен». Вчера судья объявила о том, что уходит в совещательную комнату на сутки. Сегодня, выйдя к участникам процесса, она объявила — «Виталия Бережного приговорить к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима».