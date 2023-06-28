Убийца Насти Муравьевой подал в суд на телеканал

Напомним, 1 декабря прошлого года в телеперадаче «Вести. Дежурная часть» опубликовали видеорепортаж «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой». Почуев считает это название провокационным и порочащим, именно так он и написал в своём telegram-канале.