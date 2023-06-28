nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Убийца Насти Муравьевой подал в суд на телеканал

28 июня 2023, 06:39
Фото: nashgorod.ru

Тюменец Виталий Бережной подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу

Виталий Бережной подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу Россия 24 и ведущему Эдуарду Петрову, сообщил адвокат Александр Почуев.

Напомним, 1 декабря прошлого года в телеперадаче «Вести. Дежурная часть» опубликовали видеорепортаж «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой». Почуев считает это название провокационным и порочащим, именно так он и написал в своём telegram-канале.

Адвокат Бережного также заявил, что определение дела о подготовке к судебному разбирательству уже вынесено. Беседа назначена на 12 июля.

Ранее «Наш город» писал, что Центральный районный суд Тюмени отказал следователям в заочном аресте адвоката Бережного Елены Шиховой, поскольку она объявлена в федеральный розыск.

Суд отказал тюменским следователям в заочном аресте адвоката Бережного
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Виталий Бережной#Убийство 8-летней Насти Муравьевой#Адвокаты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Потопляемый город»: Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь
Вчера, 08:25
Александр Чепик: депутаты должны понести ответственность за невыполненные обещания
Сегодня, 01:13
Ждем мужика с прицепом. Рассказываем, где в Тюмени купить самую вкусную черешню
Вчера, 09:59
Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК
Сегодня, 04:13
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
26 июня 14:47
На АЗС сети «Газпромнефть» появятся бариста
Сегодня, 05:00