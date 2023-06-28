Убийца Насти Муравьевой подал в суд на телеканал

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 07:00
Напомним, 1 декабря прошлого года в телеперадаче «Вести. Дежурная часть» опубликовали видеорепортаж «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой». Почуев считает это название провокационным и порочащим, именно так он и написал в своём telegram-канале.
Адвокат Бережного также заявил, что определение дела о подготовке к судебному разбирательству уже вынесено. Беседа назначена на 12 июля.
Ранее «Наш город» писал, что Центральный районный суд Тюмени отказал следователям в заочном аресте адвоката Бережного Елены Шиховой, поскольку она объявлена в федеральный розыск.