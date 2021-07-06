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Убийство 8-летней Насти Муравьевой

30 июня 2021 года в Тюмени на Лесобазе пропала 8-летняя Настя Муравьева. Было возбуждено уголовное дело, поисками ребенка занимались все - от полиции, до волонтеров из многих городов России. 19 августа тело Насти Муравьевой было обнаружено со следами насильственной смерти на берегу озера на Лесобазе. Спустя несколько дней был арестован Виталий Бережной. По версии следствия он изнасиловал и задушил девочку.

Дело Насти Муравьевой потрясло тюменцев. Следсвте и судебное разбирательство раскололо горожан на два лагеря — одни считают, что Виталий Бережной виновен в изнасиловании и убийстве ребенка, другие считают, что настоящий маньяк не был пойман.

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2022
Адвокат Виталия Бережного раскрыла важную деталь дела своего подзащитного
7 ноября, 13:06
В Москве состоялось первое заседание по делу Виталия Бережного
Сегодня в Верховном суде Москвы впервые прозвучала фамилия Виталия Бережного. Суд принимал решение об изменении территориальной подсудности дела. Анастасия Волк, общественный защитник Бережного, рассказала «Нашему городу», что по решению судьи, рассмотрение перенесли в Московский городской суд.
17 октября, 17:23
Назначили дату рассмотрения дела Бережного в Верховном суде РФ
11 октября, 15:40
Защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ
Общественный защитник Виталия Бережного Анастасия Волк рассказала «Нашему городу», что сейчас сторона защиты основательно готовится к выступлению в Верховном суде. В объединенной пресс-службе судов Тюменской области сообщили, что материалы уголовного дела в отношении Бережного уже направили для нового рассмотрения.
4 октября, 12:31
Судья по делу Виталия Бережного взяла самоотвод
14 сентября, 18:30
Заседание по делу Бережного перенесли на завтра
В объединенной пресс-службе судов Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что заседание по делу Бережного, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 14 сентября. Напомним, что суд должен был сформировать новую коллегию присяжных заседателей, после того, как былую распустили.
13 сентября, 12:29
В деле Виталия Бережного вновь случилась заминка
Еще одна проблема обнаружилась в деле Бережного. Завтра должен состояться новый набор коллегии присяжных, после роспуска предыдущей группы. Сторона обвинения и суд будут настаивать на скорейшем ее формировании, но сделать этого они не смогут. Защита подсудимого не сможет присутствовать на заседании.
12 сентября, 18:14
Тюменские следователи накажут распространителя вердикта присяжных по делу Бережного
Сотрудники СУ СКР по Тюменской области завели уголовное дело на человека, опубликовавшего в сети данные о вердикте присяжных по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Анастасии Муравьевой.
17 августа, 12:13
Жена Бережного обратилась к министру связи РФ с жалобой на журналистов
10 августа, 10:26
«Честный детектив» опубликовал следственный эксперимент из дела Бережного
3 августа, 09:18
В тюменской прокуратуре прокомментировали роспуск присяжных по делу Бережного
29 июля, 12:00
2021
Виктор Дулин о поисках 9-летней Насти Муравьевой: «Мы не можем поймать ниточку»
6 июля 2021, 08:59