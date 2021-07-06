Убийство 8-летней Насти Муравьевой

30 июня 2021 года в Тюмени на Лесобазе пропала 8-летняя Настя Муравьева. Было возбуждено уголовное дело, поисками ребенка занимались все - от полиции, до волонтеров из многих городов России. 19 августа тело Насти Муравьевой было обнаружено со следами насильственной смерти на берегу озера на Лесобазе. Спустя несколько дней был арестован Виталий Бережной. По версии следствия он изнасиловал и задушил девочку.

Дело Насти Муравьевой потрясло тюменцев. Следсвте и судебное разбирательство раскололо горожан на два лагеря — одни считают, что Виталий Бережной виновен в изнасиловании и убийстве ребенка, другие считают, что настоящий маньяк не был пойман.