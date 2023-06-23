Суд отказал тюменским следователям в заочном аресте адвоката Бережного

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Об этом сообщил адвокат Александр Почуев. По его словам, свое решение судья обосновал тем, что решение об аресте в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный или межгосударственный розыск. Тогда как Елена Шихова объявлена в федеральный розыск, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские следователи планировали в судебном порядке арестовать Елену Шихову. Защитницу Бережного объявили в розыск по статье УК РФ.