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Суд отказал тюменским следователям в заочном аресте адвоката Бережного

23 июня 2023, 06:33

Суд отказал тюменским силовикам в заочном аресте адвоката Бережного

Центральный районный суд Тюмени отказал тюменским следователям в заочном аресте елены Шиховой, адвоката Виталия Бережного, осужденного за убийство и изнасилование 8-летней девочки.
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Тюмень

Об этом сообщил адвокат Александр Почуев. По его словам, свое решение судья обосновал тем, что решение об аресте в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный или межгосударственный розыск. Тогда как Елена Шихова объявлена в федеральный розыск, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские следователи планировали в судебном порядке арестовать Елену Шихову. Защитницу Бережного объявили в розыск по статье УК РФ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Тюмень#Суд#Тюменская область
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