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Published Сегодня, 12:54

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Силовики планируют сегодня арестовать адвоката Бережного

22 июня 2023, 12:54
Фото: 1MI

Тюменский СК планирует арестовать адвоката Виталия Бережного

Тюменский Следственный комитет намерен сегодня в судебном порядке арестовать одного из действующих адвокатов-защитников Виталия Бережного.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщил в своем тг-канале адвокат спецназовца Александр Почуев. По его словам, о намерениях СК защита узнала накануне, 21 июня.

«Это не явилось неожиданностью для Елены Шиховой. Ей неоднократно поступали подобные угрозы в связи с открытой и принципиальной позиции по делу Виталия Бережного. Примечательно, что в контрнаступление тюменские силовики перешли практически сразу после того как защита заявила, что разыскивает присяжных заседателей, которые участвовали при рассмотрении дела и подачи апелляционных жалоб», — сообщил Почуев.

Шиховой инкриминируемого разглашение данных предварительного расследования. По словам Александра Почуева, прямых доказательств того, что это делала именно Елена Шихова у следствия нет.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что МВД России объявило в розыск адвоката Елена Шихову, занимающуюся делом Виталия Бережного. В документе, опубликованном на сайте ведомства, указано, что основанием для розыска является статья УК РФ.

МВД объявило в розыск адвоката Бережного
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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