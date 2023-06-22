Силовики планируют сегодня арестовать адвоката Бережного

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Об этом сообщил в своем тг-канале адвокат спецназовца Александр Почуев. По его словам, о намерениях СК защита узнала накануне, 21 июня.
«Это не явилось неожиданностью для Елены Шиховой. Ей неоднократно поступали подобные угрозы в связи с открытой и принципиальной позиции по делу Виталия Бережного. Примечательно, что в контрнаступление тюменские силовики перешли практически сразу после того как защита заявила, что разыскивает присяжных заседателей, которые участвовали при рассмотрении дела и подачи апелляционных жалоб», — сообщил Почуев.
Шиховой инкриминируемого разглашение данных предварительного расследования. По словам Александра Почуева, прямых доказательств того, что это делала именно Елена Шихова у следствия нет.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что МВД России объявило в розыск адвоката Елена Шихову, занимающуюся делом Виталия Бережного. В документе, опубликованном на сайте ведомства, указано, что основанием для розыска является статья УК РФ.