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МВД объявило в розыск адвоката Бережного

22 июня 2023, 07:27
Фото: nashgorod.ru

Тюменского адвоката Елену Шихову объявили в розыск

Елену Шихову, экс-адвоката Виталия Бережного, осужденного к пожизненному сроку заключения за изнасилование и убийство 8-летней школьницы, объявили в розыск.
Сюжет
Тюмень
Фото: МВД России

Соответствующая информация опубликована на официальной сайте министерства внутренних дел. В документе указано, что основанием для розыска является статья УК РФ.

Известно, что адвокат Виталия Бережного Елена Шихова с семьей уехала из России в США осенью 2022 года. Отъезд из страны, по ее словам, стал вынужденной мерой из-за угроз, регулярно поступающих в ее адрес. Шихова тогда заявляла, что, несмотря на переезд, от защиты Бережного она не отказывается и в дальнейшем продолжит осуществлять свою профессиональную деятельность.

Одновременно с отъездом адвоката Бережного в другую страну, в сети Telegram был создан канал, где выкладывались документы и фотографии из закрытого уголовного дела Бережного. В конце ноября в тюменском Следственном комитете начали проверку опубликованных в Telegram материалов.


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