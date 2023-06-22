МВД объявило в розыск адвоката Бережного

Известно, что адвокат Виталия Бережного Елена Шихова с семьей уехала из России в США осенью 2022 года. Отъезд из страны, по ее словам, стал вынужденной мерой из-за угроз, регулярно поступающих в ее адрес. Шихова тогда заявляла, что, несмотря на переезд, от защиты Бережного она не отказывается и в дальнейшем продолжит осуществлять свою профессиональную деятельность.