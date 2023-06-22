МВД объявило в розыск адвоката Бережного

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Соответствующая информация опубликована на официальной сайте министерства внутренних дел. В документе указано, что основанием для розыска является статья УК РФ.
Известно, что адвокат Виталия Бережного Елена Шихова с семьей уехала из России в США осенью 2022 года. Отъезд из страны, по ее словам, стал вынужденной мерой из-за угроз, регулярно поступающих в ее адрес. Шихова тогда заявляла, что, несмотря на переезд, от защиты Бережного она не отказывается и в дальнейшем продолжит осуществлять свою профессиональную деятельность.
Одновременно с отъездом адвоката Бережного в другую страну, в сети Telegram был создан канал, где выкладывались документы и фотографии из закрытого уголовного дела Бережного. В конце ноября в тюменском Следственном комитете начали проверку опубликованных в Telegram материалов.