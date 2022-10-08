Адвокат Виталия Бережного с семьей покинула Россию

По словам Шиховой, несмотря на отъезд из страны, от защиты Бережного она не отказывается и в дальнейшем продолжит осуществлять свою профессиональную деятельность.
Виталия Бережного обвиняют в убийстве 8-летней школьницы Насти Муравьевой. Трагедия произошла 30 июня 2021 года. 19 августа тело девочки со следами насильственной смерти нашли, а берегу озера на Лесобазе. В убийстве ребенка обвинили Виталия Бережного. По данным следствия он сначала изнасиловал школьницу, а после этого задушил.
Летом этого состоялось заседание суда присяжных по делу Виталия Бережного. Однако из-за нарушения присяжными заседателями тайны совещательной комнаты, было принято решение начать рассмотрение дела Бережного с нуля.
В сентябре Виталию Бережному продлили меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 20 декабря. Тогда же стало известно, что судья по данному делу Наталья Жукова взяла самоотвод.
В октябре материалы уголовного дела Бережного были направлены в Верховный суд для рассмотрения.