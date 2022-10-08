Адвокат Виталия Бережного с семьей покинула Россию

Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова с семьей уехала из России. Данную информацию она подтвердила «Нашему Городу». По словам юриста, на такой шаг она была вынуждена пойти в связи с участившимися угрозами, поступающими в ее адрес.

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