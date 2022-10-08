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Адвокат Виталия Бережного с семьей покинула Россию

8 октября 06:21
Фото: «НашГород»
Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова с семьей уехала из России. Данную информацию она подтвердила «Нашему Городу». По словам юриста, на такой шаг она была вынуждена пойти в связи с участившимися угрозами, поступающими в ее адрес.
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Суд

По словам Шиховой, несмотря на отъезд из страны, от защиты Бережного она не отказывается и в дальнейшем продолжит осуществлять свою профессиональную деятельность.

Виталия Бережного обвиняют в убийстве 8-летней школьницы Насти Муравьевой. Трагедия произошла 30 июня 2021 года. 19 августа тело девочки со следами насильственной смерти нашли, а берегу озера на Лесобазе. В убийстве ребенка обвинили Виталия Бережного. По данным следствия он сначала изнасиловал школьницу, а после этого задушил.

Летом этого состоялось заседание суда присяжных по делу Виталия Бережного. Однако из-за нарушения присяжными заседателями тайны совещательной комнаты, было принято решение начать рассмотрение дела Бережного с нуля.

В сентябре Виталию Бережному продлили меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 20 декабря. Тогда же стало известно, что судья по данному делу Наталья Жукова взяла самоотвод.

В октябре материалы уголовного дела Бережного были направлены в Верховный суд для рассмотрения.

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