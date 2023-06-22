Тюменец, осужденный за неуплату алиментов, поехал на СВО. Суд простил ему нарушения

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:19
В связи с этим суд принял решение прекратить производство по делу за систематические нарушения возложенных на него приговором обязанностей.
Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе тюменской судебной системы, Алексея С. приговорили к условным 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год за неуплату алиментов в июле прошлого года. Однако в период испытательного срока тюменец систематически допускал нарушения возложенных на него приговором суда обязанностей, что послужило поводом обращения в суд с представлением об отмене условного осуждения.
Позже выяснилось, что мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и направлен для отбывания службы в военную часть, которая принимает участие в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. В связи с этим представление было отозвано, а производству по делу прекращено.
Интересно, что в начале июня в соседней Югре муниципалитетам был дан новый план по набору контрактников в зону СВО. По данным источников Муксун.Fm, была запланирована работа с должниками и алиментщиками. Сообщалось, что им будет предложена альтернатива погашения долгов перед государством и своими детьми военной службой на Донбассе.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ регионов России, где полностью выполнен план набора военнослужащих на контрактную службу. Об этом сообщил в начале июня заместитель министра обороны РФ Николай Панков.