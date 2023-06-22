Тюменец, осужденный за неуплату алиментов, поехал на СВО. Суд простил ему нарушения

Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе тюменской судебной системы, Алексея С. приговорили к условным 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год за неуплату алиментов в июле прошлого года. Однако в период испытательного срока тюменец систематически допускал нарушения возложенных на него приговором суда обязанностей, что послужило поводом обращения в суд с представлением об отмене условного осуждения.