СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного

По данным канала «Честный Детектив», в тюменском Следственном комитете начали проверку опубликованных в Telegram материалов уголовного дела.
«Речь идет о жутких фотографиях, которые имеют отношение к расследованию убийства Анастасии Муравьевой. В открытом доступе оказались снимки тела ребенка, вещдоки, а также документы. Доступ к этим материалам имела адвокат Елена Шихова. Данная публикация попадает под действие статьи 310 УК РФ — разглашение данных предварительного расследования. Что может произойти дальше? Возбуждение уголовного дела, розыск через Интерпол, а вот экстрадиция в Тюмень — маловероятна. Со статусом адвоката тоже возможны проблемы», — сообщает тг-канал «Честный Детектив».
На минувшей неделе в сети интернет были опубликованы официальные документы из дела Бережного — протоколы осмотра места преступления, судебно-медицинской экспертизы тела ребенка, фотографии.
«Наш Город» направил в Следственный комитет запрос. Официальные комментарии ожидаются.