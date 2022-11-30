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СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного

Сегодня, 05:48
Фото: nashgorod.ru

СК начал проверку по факту публикаций фотографий из дела Бережного

На адвоката Виталия Бережного, обвиненного в убийстве 8-летней школьницы, Елену Шихову продолжается атака масс-медиа. Защитницу могут ждать неприятности из-за публикации информации из уголовного дела Бережного.
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Тюмень

По данным канала «Честный Детектив», в тюменском Следственном комитете начали проверку опубликованных в Telegram материалов уголовного дела.

«Речь идет о жутких фотографиях, которые имеют отношение к расследованию убийства Анастасии Муравьевой. В открытом доступе оказались снимки тела ребенка, вещдоки, а также документы. Доступ к этим материалам имела адвокат Елена Шихова. Данная публикация попадает под действие статьи 310 УК РФ — разглашение данных предварительного расследования. Что может произойти дальше? Возбуждение уголовного дела, розыск через Интерпол, а вот экстрадиция в Тюмень — маловероятна. Со статусом адвоката тоже возможны проблемы», — сообщает тг-канал «Честный Детектив».

На минувшей неделе в сети интернет были опубликованы официальные документы из дела Бережного — протоколы осмотра места преступления, судебно-медицинской экспертизы тела ребенка, фотографии.

«Наш Город» направил в Следственный комитет запрос. Официальные комментарии ожидаются.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Тюмень#Тюменская область#Уголовная ответственность#Убийства#Следственный комитет#Новости тюмени
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