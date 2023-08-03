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Тюменская компания построила самый маленький дом в мире

3 августа 2023, 07:52
Фото: Глеб Штефан
Его площадь составляет менее 3 квадратных метров.
Сюжет
Тюмень
Фото: Глеб Штефан

Тюменская компания построила самый маленький дом в мире и теперь является претендентом на внесение в Книгу рекордов России. Площадь объекта составляет всего 2,6 квадратных метра при габаритах 1,5 на 2,5 метра.

В доме имеется набор минимальных удобств: два окна, отключаемая вентиляция, спальное место, двумя полками, крючками для одежды, ковриком для обуви и небольшим столиком. Внутри также установлены две розетки, спот, выполняющий функции ночника, и две отдельные точки освещения с собственным выключателем.

«Это не просто койка-место или палатка из дерева, это полноценный функциональный и, самое главное, доступный дом, с учетом современных цен на недвижимость. Основное назначение: домик у озера или в лесу на летний период. А если поставить на улице рядом биотуалет, мангал или переносную плиту, жить в таком доме можно круглый год», — пояснил директор строительной компании «Пока Нет Дома» Глеб Штефан.

Фото: Глеб Штефан

По его словам, дом мобилен — его можно доставить в собранном виде в любой город России.

Заметим, что в настоящее время самым маленьким домом в мире является дом на набережной в Конуи XIV века, площадь которого составляет 5,4 «квадрата». Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Тюменцы смогли превзойти своих китайских коллег. Заявка на регистрацию рекорда уже отправлена в Книгу Рекордов России.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют построить причал для яхт на территории тюменского межвузовского кампуса. Там же расположится канатная дорога и установят колесо обозрения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Строительство дома#Книга рекордов России#Тюменская область
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