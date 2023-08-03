Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Тюменская компания построила самый маленький дом в мире и теперь является претендентом на внесение в Книгу рекордов России. Площадь объекта составляет всего 2,6 квадратных метра при габаритах 1,5 на 2,5 метра.
В доме имеется набор минимальных удобств: два окна, отключаемая вентиляция, спальное место, двумя полками, крючками для одежды, ковриком для обуви и небольшим столиком. Внутри также установлены две розетки, спот, выполняющий функции ночника, и две отдельные точки освещения с собственным выключателем.
«Это не просто койка-место или палатка из дерева, это полноценный функциональный и, самое главное, доступный дом, с учетом современных цен на недвижимость. Основное назначение: домик у озера или в лесу на летний период. А если поставить на улице рядом биотуалет, мангал или переносную плиту, жить в таком доме можно круглый год», — пояснил директор строительной компании «Пока Нет Дома» Глеб Штефан.
По его словам, дом мобилен — его можно доставить в собранном виде в любой город России.
Заметим, что в настоящее время самым маленьким домом в мире является дом на набережной в Конуи XIV века, площадь которого составляет 5,4 «квадрата». Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Тюменцы смогли превзойти своих китайских коллег. Заявка на регистрацию рекорда уже отправлена в Книгу Рекордов России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют построить причал для яхт на территории тюменского межвузовского кампуса. Там же расположится канатная дорога и установят колесо обозрения.