Тюменская компания построила самый маленький дом в мире

«Это не просто койка-место или палатка из дерева, это полноценный функциональный и, самое главное, доступный дом, с учетом современных цен на недвижимость. Основное назначение: домик у озера или в лесу на летний период. А если поставить на улице рядом биотуалет, мангал или переносную плиту, жить в таком доме можно круглый год», — пояснил директор строительной компании «Пока Нет Дома» Глеб Штефан.