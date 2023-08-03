Тюменцы сообщают, что по городу разгуливает педофил

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Жители Тюмени распространяют по социальным сетям информацию о разгуливающем по городу педофиле. По словам очевидцев, мужчина домогался двух детей. Инцидент произошел на днях в районе дома по улице Республики, 215.
«Второй день он свободно разгуливает по улице. Заявление в полицию было написано, но сотрудники правоохранительных органов мер никаких не приняли», — возмутились горожане.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области данный факт «Нашему Городу» подтвердили и отметили, что наряд полиции на место ЧП выезжал.
«Мужчина был доставлен в отдел полиции. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении детей совершено не было. После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему», — отметили в УМВД.
Собственный источник «Нашего Города» сообщил, что данный мужчина является местным алкоголиком.
«Он шел в магазин, а дети помогли ему открыть дверь. Он хотел их, так сказать, „отблагодарить“ — поцеловать за доброе дело, но ребята испугались и убежали. Попытался догнать вроде, но не смог», — пояснил источник.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщали о появлении эксгибициониста в экопарке «Затюменский». По словам очевидцев, абсолютно голый мужчина разгуливал по парку, но увидев прохожих испугался и убежал.