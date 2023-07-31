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В тюменском экопарке «Затюменский» появился эксгибиционист

31 июля 2023, 04:14
Фото: 1MI
Голого мужчину заметили отдыхающие.
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Тюмень

Жители Тюмени сообщают о появлении эксгибициониста в экопарке «Затюменский». По словам очевидцев, в воскресенье по парку разгуливал абсолютно голый мужчина.

«Во время прогулки по „Затюменскому“ был замечен полностью голый мужчина в кустах. При виде людей сбежал в глубь леса в сторону дороги. Будьте осторожнее», — предупредили горожане.

Заметим, экопарк «Затюменский» — одно из самых популярных мест для семейного отдыха в Тюмени. Здесь можно покататься на велосипеде, покататься на роликовых коньках, покормить белок. Последние пару лет экопарк стал популярен и у эксгибиционистов. Годом ранее по «Затюменскому» также гулял голый мужчина. Горожане предположили, что это может быть один и тот же человек.

Ранее «Наш Город» писал, что на пляже около Гагаринского парка был замечен онанист. Мужчина сидел в кустах.

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