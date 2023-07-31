В тюменском экопарке «Затюменский» появился эксгибиционист

Заметим, экопарк «Затюменский» — одно из самых популярных мест для семейного отдыха в Тюмени. Здесь можно покататься на велосипеде, покататься на роликовых коньках, покормить белок. Последние пару лет экопарк стал популярен и у эксгибиционистов. Годом ранее по «Затюменскому» также гулял голый мужчина. Горожане предположили, что это может быть один и тот же человек.