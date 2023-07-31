В тюменском экопарке «Затюменский» появился эксгибиционист

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Жители Тюмени сообщают о появлении эксгибициониста в экопарке «Затюменский». По словам очевидцев, в воскресенье по парку разгуливал абсолютно голый мужчина.
«Во время прогулки по „Затюменскому“ был замечен полностью голый мужчина в кустах. При виде людей сбежал в глубь леса в сторону дороги. Будьте осторожнее», — предупредили горожане.
Заметим, экопарк «Затюменский» — одно из самых популярных мест для семейного отдыха в Тюмени. Здесь можно покататься на велосипеде, покататься на роликовых коньках, покормить белок. Последние пару лет экопарк стал популярен и у эксгибиционистов. Годом ранее по «Затюменскому» также гулял голый мужчина. Горожане предположили, что это может быть один и тот же человек.
Ранее «Наш Город» писал, что на пляже около Гагаринского парка был замечен онанист. Мужчина сидел в кустах.