В Тюменской области три человека заболели менингитом

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Три случая заражения менингококковой инфекции зарегистрировано в Тюменской области с начала этого года. Для сравнения, в минувшем году было выявлено шесть случаев менингита, один из них закончился смертельным исходом.
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, источником менингококковой инфекции является больной человек. При этом инкубационный период длится от 2 до 10 дней.
Первыми признаками инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. При обнаружении данных симптомов следует немедленно обращаться в медицинское учреждение. В особой группе риска находятся пожилые люди и младенцы — болезнь у них протекает в тяжелой форме.
Основными профилактическими мероприятиями являются: специфическая профилактика, раннее выявление и изоляция больных, санация выявленных менингококконосителей, соблюдение правил личной гигиены.
Кардинальным методом профилактики менингококковой инфекции является профилактическая вакцинация против данного заболевания — современные вакцины защищают от наиболее распространенных серотипов менингококка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет уровень заболевания энтеровирусной инфекцией. На карантин закрыты несколько групп в детских садах.