Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени

Он признается, что работает в кафе и паблики для него не приносят много денег — реклама стоит дешево, но зато контента хоть отбавляй — сами же школьники присылают каждый день множество постов в предложку. Остается лишь опубликовать, проследив, чтобы не было порнографии или другого запрещенного контента.