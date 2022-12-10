Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени

Поздно вечером на окраине Тюмени на парковке у школы проходит собрание родителей. Очень холодно, дует пронизывающий ветер, но родители ждут опаздывающих, и когда те приехали, то начинают разговор.
«Несколько дней назад дочка попросила денег, но не могла сказать на что. Когда я начал спрашивать и увидел ее переписку ВКонтакте, то понял, что она хочет удалить свои фото из тюменской „Группы позора“ ВКонтакте» — рассказывает отец одной из школьницы.
Он уже написал заявление в полицию и теперь ждет результатов от силовиков.
Его слова подхватывают остальные родители — школьники втянулись в сеть кибербуллинга (травли и негативного обсуждения кого-либо в сети — прим. ред.) и сами остановиться не могут. Слухи о группе и размещении там фотографий знакомых или родственников облетают пригород Тюмени за несколько часов.
Во ВКонтакте есть несколько тюменских пабликов, куда выкладывают фотографии школьников. Зачастую это фотографии, сделанные без ведома человека, или же те, которые предназначались для «личного архива».
Почти все посты с фото сопровождаются оскорбительными комментариями, нецензурными выражениями. На стене группы есть и фотографии эротического содержания.
Судя по описанию паблика, посты предлагают подписчики. Основной мотив авторов постов — унизить или отомстить. Но предусмотрительные администраторы группы указали, что «посты несут развлекательную цель и не хотят никого оскорбить».
Иногда в комментариях пишут личные данные человека с фото — от ФИО до места учебы, школы и класса.
Здесь же прописана «инструкция» для тех, кого «выложили». Необходимо написать в сообщения группы и попросить об удалении. Но и тут есть условия — подписаться на другую группу местного музыканта и пригласить туда 5 друзей. Администраторы уверяют, что при соблюдении всех условий постараются удалить пост как можно скорее.
При личном общении с администраторами выяснилось, что нужно не только пригласить друзей, но и чтобы они нажали на кнопку «рекомендовать» — так аккаунт появится в предложенных у друзей друзей. Условия поставлены довольно странно:
«Выполни это до 20.00 и скинь доказательства: имена твоих друзей или скрины переписок с ними. Человек, который проверяет и удаляет посты, удалит к этому времени, если все сделано правильно».
Нужный пост в 8 часов вечера администраторами удален не был. Пришлось еще раз писать в группу, ждать ответа и снова просить удалить фото. То есть «позорная» фотография провисит на стене сообщества еще почти сутки после выкладывания.
Основные темы выкладывания фото или оскорблений — это то, что человек некрасивый, голословные обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации, буллинг из-за физиологических недостатков. Можно сказать, что весь набор гомофобных предрассудков здесь есть и негатив предлагают опубликовать сами школьники.
Нам удалось поговорить с админом нескольких подобных групп ВКонтакте. Он согласился дать интервью только после гарантий, что мы не сообщим место где встречаемся.
«Мне поступают угрозы и от анонимных пользователей и просто пишут подписчики паблика. Я удаляю фото, если попросят без угроз. По мне так пусть будут такие паблики в Тюмени — в одном кринж, а в другом краш (позорные и красивые фото — прим. ред.)», — рассказывает молодой человек.
Он признается, что работает в кафе и паблики для него не приносят много денег — реклама стоит дешево, но зато контента хоть отбавляй — сами же школьники присылают каждый день множество постов в предложку. Остается лишь опубликовать, проследив, чтобы не было порнографии или другого запрещенного контента.
На вопрос о возможных проблемах с полицией молодой человек говорит, что пока об этом не думал.
Региональный представитель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Максим Шереметьев считает, что с этой и подобными группами в соцсетях необходимо бороться, потому что они могут пошатнуть детям психику.
«Хоть в описании и указано, что группа имеет развлекательный характер, но на самом деле это можно назвать кибербуллингом. Группа достаточно прокаченная, начинаются негативные комментарии. Ребенок, фотографию которого выложили и прокомментировали, может опечалиться, оскорбиться, у него может начаться депрессия», — объяснил «Нашему Городу» Максим Шереметьев.
Эксперт уверен, что в борьбе с этой проблемой должны помогать родители. Нужно наладить коммуникацию с детьми, чтобы они могли обратиться за помощью к родителям в первую очередь.
Также стоит задуматься о более серьезных мерах — обращаться в правоохранительные органы, подключить к решению проект «Киберпатруль». По мнению собеседника, это поможет сохранить психологическое здоровье детей.
О подобных группах знает и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он сообщил, что сейчас родители совместно с уполномоченным разбираются с похожим пабликом, планируется написать заявление в прокуратуру.
«Эта проблема никуда не денется. Такая группа не одна, к сожалению. Закроем одну, а на следующий день появляется еще одна такая же группа, но под другим названием. В любом случае нужно добиваться закрытия подобных сообществ в соцсетях», — рассказал «Нашему Городу» Андрей Степанов.
Разобраться с оскорбительными группами можно через прокуратуру, а также через Роскомнадзор. Второе ведомство имеет право заблокировать доступ к паблику в ускоренном порядке без судебных процедур.
«Дочке в школе показали скрин, сделанный на странице этой группы, с её фотографией. Мы зашли, а там уже много оскорбительных комментариев. У ребёнка стресс, она очень сильно плакала, долго не могли её успокоить. Некоторые родители даже мне присылали пост с моим ребёнком, как её там оскорбляли и унижали», — вспоминает мама одной из пострадавших.
Родители намерены добиваться закрытия группы и собирают подписи под письмом главе следственного комитета России, генеральному прокурору и в другие ведомства.
На собрании родителей мама рассказала, что узнала о фактах травли через общих знакомых. Выяснилось, что в группу выложили фотографии сразу нескольких детей из класса.
«Я никогда таких комментариев не видела, как под фото наших детей… Выкладывается всё анонимно. Но у ребят закрытые аккаунты, так что предполагаю, что фото выложили те, кто есть у детей в друзьях», — сказала одна из родительниц.
Аккаунт того музыканта, на который нужно было подписаться ради удаления постов, тоже привлёк внимание. Тюменцы заметили у него на странице запрещённый контент. Отец пострадавшей девочки заметил, что парень «готов воткнуть себе нож в шею ради лайков».
В группе есть фотографии совсем маленьких детей. Например, одной «выложенной» девочке на вид лет 8, но ее фото сделано у нее дома и это делал явно кто-то из близких или знакомых.
Редакция «Нашего города» обратилась за комментариями в пресс-службу УМВД, там ответили, что все преступления против несовершеннолетних находятся в ведении Следственного комитета. Хотя нам точно известно, что заявление было написано одним из родителей именно в полицию, но пока мы не можем сказать, начата ли проверка или нет.
Странным остается и то, что в группе уже на протяжении года выкладывают фото и видео с оскорблениями школьников и учителей. Учителя просили убрать свои фотографии, но никаких мер сами не приняли по отношению фото с детьми.
Получается, что схема кибербуллинга в Тюмени достаточно проста: школьники выкладывают в подходящий паблик фото своих одноклассников, админы радуются приросту подписчиков, а учителя и родители узнают об этом только спустя несколько месяцев — когда дети начинают просить деньги на удаление фото или учителя узнают от своих учеников, что их фото давно обсуждают в какой-то группе ВК.
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