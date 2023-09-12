Тюменских школьников перевели на удаленку. Что случилось?

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Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 05:24
6 сентября выпускники сдавали русский язык, 12 сентября сдадут ЕГЭ по математике и ОГЭ по истории, биологии, физике и географии. Экзамены начнутся в 10 часов утра.
В департаменте образования Тюмени информацию о введении частичного дистанта в городских школах подтвердили и отметили, что в областной столице дополнительный период сдачи экзаменов проведут на базе четырех образовательных учреждений.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ЕГЭ сдавали 11 тысяч выпускников. 60 ребят набрали по 100 баллов.