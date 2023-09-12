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Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 05:24

В Тюмени часть школьников перевели на дистант

Тюменских школьников перевели на удаленку. Что случилось?

12 сентября 2023, 04:41
Фото: 1MI

В Тюмени часть школьников перевели на дистант

Учащихся городских школ Тюмени перевели на дистанционное обучение. Правда, не всех — в удаленном формате уроки во вторник, 12 сентября, проходят только в школах, на базе которых проводится дополнительный период сдачи ЕГЭ по математике.
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Дети

6 сентября выпускники сдавали русский язык, 12 сентября сдадут ЕГЭ по математике и ОГЭ по истории, биологии, физике и географии. Экзамены начнутся в 10 часов утра.

В департаменте образования Тюмени информацию о введении частичного дистанта в городских школах подтвердили и отметили, что в областной столице дополнительный период сдачи экзаменов проведут на базе четырех образовательных учреждений.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ЕГЭ сдавали 11 тысяч выпускников. 60 ребят набрали по 100 баллов.

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