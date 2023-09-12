Тюменских школьников перевели на удаленку. Что случилось?

В Тюмени часть школьников перевели на дистант

Учащихся городских школ Тюмени перевели на дистанционное обучение. Правда, не всех — в удаленном формате уроки во вторник, 12 сентября, проходят только в школах, на базе которых проводится дополнительный период сдачи ЕГЭ по математике.