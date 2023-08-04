«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

В нашем телеграм-канале мы проводили опрос, чтобы узнать, в какую сумму хотят в этом году уложиться родители тюменских школьников. Оказалось, что большинство понимают, что придется отдать более 30 тысяч рублей, этот вариант выбрали 26% респондентов. Второй по популярности ответ — 10-15 тысяч рублей, на эту сумму рассчитывают 19% родителей. 16% хотят уложиться в 15-20 тысяч рублей, а 15% планируют не превышать порог в 10 тысяч рублей. 14% выбрали вариант с 20-25 тысячами рублей, все остальные — 25-30 тысяч рублей.