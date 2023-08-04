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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

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«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

4 августа 2023, 10:50
Фото: Midjourney
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

Отделаться малыми тратами не получится.
Сюжет
Дети

Сколько стоит школьная форма в 2023 году

Нового учебного года часто боятся не только школьники, но и их родители. Из старой формы ребенок уже вырос, а ценники на новую заставляют сердце нервно и быстро сокращаться. К сожалению, в этом году цены на школьную одежду снова подскочили. Мы посчитали средние цены на форму, исходя их предложениях тюменских магазинов.

Начнем с девочек, форма для них всегда дороже из-за обилия вариантом и «налога на розовое».

  • Блузка — 1500-2000 рублей;
  • Юбка — 1200-1500 рублей;
  • Сарафан или платье — 2500 рублей;
  • Брюки — 1500 рублей;
  • Туфли или балетки — 2500-3000 рублей;
  • Спортивная форма (футболка+шорты) — 1500 рублей;
  • Кроссовки — 2500 рублей.

В сумме на стандартный набор из всего вышеперечисленного, с учетом покупки двух блузок, родителям придется потратить около 13 тысяч рублей. Это мы еще не включали в список колготки, бантики и «хотелки» юной школьницы.

С мальчиками дела обстоят чуть лучше, у них набор одежды все же более скромный.

  • Рубашка — 1500 рублей;
  • Брюки — 1000-1500 рублей;
  • Пиджак — 2500-3000 рублей;
  • Комплект пиджак+брюки — 4000 рублей;
  • Галстук или бабочка — 500 рублей;
  • Обувь для школы — 1500 рублей;
  • Кроссовки — 2000 рублей.

Так на школьника с двумя рубашками, в среднем уйдет около 11 тысяч рублей.

Фото: Midjourney

Лайфхак от тюменских родителей

Чтобы сэкономить на покупке школьной формы, многие родители рекомендуют покупать все заранее в интернет магазинах. В июне цена значительно ниже, чем в августе и есть время заменить покупку, если она не подошла по размеру.

«Мы так с дочкой каждый год делаем. Начинаем заказывать еще в мае и там можно блузки найти хорошие рублей за 800, юбки тоже, а районе 1000. В этом году на сбор совей девчонки я потратила всего 8 тысяч. Но у нее и блузок 4 штуки, 2 юбки и платье, еще есть пиджак и все необходимое», — рассказывает мама четвероклассницы.

Кстати, посещать школьную ярмарку родители не рекомендуют. Многие считают, что формат давно устарел, да и цены на прилавках местных продавцов ничем не уступают прайсам магазинов в торговых центрах. Только в ТЦ не придется стоять на картонке и закрывать шторкой ребенка, которому уже невмоготу в 33 раз переодеваться в таких условиях.

Сколько стоят школьные принадлежности в 2023 году

Родителям обычно кажется, что на ручки и тетрадки должны уйти сущие копейки, однако сумма этих мелочей обычно также влетает в копеечку. Сейчас ученику младших классов необходима иметь:

  • Шариковые ручки;
  • Простые карандаши;
  • Цветные карандаши;
  • Дневник;
  • Пенал;
  • Тетради в клетку и линейку по 10 штук;
  • Точилка;
  • Линейка;
  • Ластик;
  • Обложки для тетрадей и учебников;
  • Подставка под книги.

Но не стоит забывать по уроки труда, на которые также требуются:

  • Фартук;
  • Альбом для рисования с твердыми листами;
  • Акварельные краски;
  • Кисточки разных размеров;
  • Баночка для воды;
  • Цветная бумага;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Пластилин;
  • Скотч.

Стоимость каждой из перечисленных позиций может кардинально отличаться в зависимости от магазина и особенностей каждой их них. Но родители ребятишек из младших классов говорят, что на полный набор из всего указанного уйдет около 5-7 тысяч рублей.

Для средних и старших классов стоимость канцелярии значительно не меняется. пусть им уже и не нужны краски и фартуки, но уже требуются калькулятор, циркуль и транспортир. А потому и родители старших школьников говорят, что тратить на канцелярию им приходится около 4-6 тысяч рублей.

Но не стоит забывать, что в эту сумму еще не включен рюкзак. Их стоимость варьируется от 2 тысяч рублей до сумм с множеством нулей. Но в среднем родители в Тюмени отдают за портфель около 3-5 тысяч рублей, надеясь, что он прослужит несколько лет.

Фото: 1MI

Сколько потратят тюменские родители

И того, чтобы отправить одного ребенка в школу, придется потратить около 22 тысяч рублей. Однако это лишь в том случае, если прошлогодние принадлежности или форма уже не годятся для использования.

В нашем телеграм-канале мы проводили опрос, чтобы узнать, в какую сумму хотят в этом году уложиться родители тюменских школьников. Оказалось, что большинство понимают, что придется отдать более 30 тысяч рублей, этот вариант выбрали 26% респондентов. Второй по популярности ответ — 10-15 тысяч рублей, на эту сумму рассчитывают 19% родителей. 16% хотят уложиться в 15-20 тысяч рублей, а 15% планируют не превышать порог в 10 тысяч рублей. 14% выбрали вариант с 20-25 тысячами рублей, все остальные — 25-30 тысяч рублей.

Остается только пожелать сил многодетным семьям и порекомендовать их детям особенно бережно относиться к школьной форме и принадлежностям. А то так родителей и разорить можно!

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