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«Это не гранола и не киш»: тюменцы возмущены питанием детей в школе

«Это не гранола и не киш»: тюменцы возмущены питанием детей в школе

9 сентября 2023, 11:40
Фото: Типичная Тюмень
Родители школьников Луговской школы Тюменского района возмутило качество питания в общеобразовательном учреждении. По словам тюменцев, еда в столовой всегда холодная. Кроме того, названия блюд в меню не соответствуют содержимому в тарелках.
Сюжет
Дети
Фото: Типичная Тюмень

В частности, под видом гранолы с ягодным соусом подают разломанное печенье. Также оставляет желать лучшего внешний вид блюд.

«В школьной столовой еда невкусная — дети не едят. Зачем столько продуктов переводить? Уже поднимался вопрос, все жалуются, но ничего не меняется. Просим обратить внимание на данную проблему надзорные органы и чиновников, ответственных за соблюдением норм, и правил по питанию и качеству питания наших детей», — отметили жители Лугового.

Отметим, что жалобы на питание в школах поступают от родителей учащихся уже не в первый раз. В минувшем году родители учеников одной из тюменских школ сообщали о том, что детям на обед дают хлеб с плесенью, а в подаваемых блюдах иногда даже можно встретить инородные предметы. По словам тюменцев, зачастую дети отказываются есть в столовых и просто ходят голодными.

Между тем, в этом году правительство Тюменской области выделило из бюджета допсредва на школьное питание. К примеру, теперь на одного ребенка, обучающегося по основной общеобразовательной программе, тратят 40,1 рублей. На питание ребят из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — 246,1 рублей, из семей военнослужащих, участников СВО или мобилизованных — 246 рублей в день.

Тюменских школьников кормят холодными блюдами и хлебом с плесенью
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в двух школах в меню ввели новые блюда — салат из фунчозы, витаминизированный напиток и зефир с пастилой. Разнообразить рацион юных тюменцев решила компания «Здоровое питание».

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