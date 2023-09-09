«Это не гранола и не киш»: тюменцы возмущены питанием детей в школе

Отметим, что жалобы на питание в школах поступают от родителей учащихся уже не в первый раз. В минувшем году родители учеников одной из тюменских школ сообщали о том, что детям на обед дают хлеб с плесенью, а в подаваемых блюдах иногда даже можно встретить инородные предметы. По словам тюменцев, зачастую дети отказываются есть в столовых и просто ходят голодными.