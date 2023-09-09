«Это не гранола и не киш»: тюменцы возмущены питанием детей в школе

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В частности, под видом гранолы с ягодным соусом подают разломанное печенье. Также оставляет желать лучшего внешний вид блюд.
«В школьной столовой еда невкусная — дети не едят. Зачем столько продуктов переводить? Уже поднимался вопрос, все жалуются, но ничего не меняется. Просим обратить внимание на данную проблему надзорные органы и чиновников, ответственных за соблюдением норм, и правил по питанию и качеству питания наших детей», — отметили жители Лугового.
Отметим, что жалобы на питание в школах поступают от родителей учащихся уже не в первый раз. В минувшем году родители учеников одной из тюменских школ сообщали о том, что детям на обед дают хлеб с плесенью, а в подаваемых блюдах иногда даже можно встретить инородные предметы. По словам тюменцев, зачастую дети отказываются есть в столовых и просто ходят голодными.
Между тем, в этом году правительство Тюменской области выделило из бюджета допсредва на школьное питание. К примеру, теперь на одного ребенка, обучающегося по основной общеобразовательной программе, тратят 40,1 рублей. На питание ребят из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — 246,1 рублей, из семей военнослужащих, участников СВО или мобилизованных — 246 рублей в день.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в двух школах в меню ввели новые блюда — салат из фунчозы, витаминизированный напиток и зефир с пастилой. Разнообразить рацион юных тюменцев решила компания «Здоровое питание».