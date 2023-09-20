nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Роспотребнадзоре рассказали, введут ли дистант в тюменских школах и вузах

Стало известно, когда введут дистант в тюменских школах

20 сентября 2023, 06:38
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре рассказали, введут ли дистант в тюменских школах и вузах

Тюменских школьников и студентов не планируют пока массово переводить на дистанционный формат обучения из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ.
Сюжет
Дети

По информации регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящее время для этого нет оснований. По данным ведомства, удаленный формат обучения вводится в том случае, если в классе болеют 20% детей.

«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Отметим, в Тюменской области зарегистрирован сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Вирусы гриппа не выявлены. Также в регионе растет число случаев заражения COVID-19 — за неделю коронавирусной инфекцией заболели 111 человек. Для сравнения, семя днями ранее было выявлено 75 случаев COVID-19.

Тюменских школьников отправили на дистанционное обучение
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских поликлиниках начали вводить масочный режим. Пока он носит рекомендательный характер.

Читайте также:
Под Тюменью выставили на продажу «Дом отпуска»В Тюмени упали цены на картофель и лукПодконтрольная тюменским властям компания закупает внедорожники
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Дистанционное образование#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ
Подпишитесь
Тюменцам грозит гипермутант COVID-19: чем опасен, спасут ли прививки?
Вчера, 01:00
«12 лет за малую нужду»: член совета при Президенте РФ заинтересовалась делом тюменца
Вчера, 06:07
Из-за магнитной бури в небе над Тюменью появилось северное сияние
Вчера, 05:17
Немец покинул Германию, чтобы поселиться в поселке под Тюменью
Вчера, 10:22
Футбольных фанатов «Тюмени» заподозрили в проведении националистического марша
Вчера, 07:19
Поликлиники Тюмени вводят масочный режим из-за всплеска ОРВИ
Вчера, 11:17