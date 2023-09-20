Стало известно, когда введут дистант в тюменских школах

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По информации регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящее время для этого нет оснований. По данным ведомства, удаленный формат обучения вводится в том случае, если в классе болеют 20% детей.
«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Отметим, в Тюменской области зарегистрирован сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Вирусы гриппа не выявлены. Также в регионе растет число случаев заражения COVID-19 — за неделю коронавирусной инфекцией заболели 111 человек. Для сравнения, семя днями ранее было выявлено 75 случаев COVID-19.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских поликлиниках начали вводить масочный режим. Пока он носит рекомендательный характер.