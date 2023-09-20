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Тюменцы назвали 5 самых худших школ города.

ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг

20 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Тюменцы назвали 5 самых худших школ города.

Тюменцы назвали 5 самых худших школ города

Родители тюменских школьников готовы переезжать из одной части города в другую ради того, чтобы их ребенок ходил к хорошую школу. Ведь в Тюмени есть учебные заведения, которые уже успели отличиться не лучшим образом. Рассказываем, какие школы города тюменцы признали худшими.
Сюжет
Дети

5 место — лицей №34

Лицей №34 города Тюмени.Лицей №34 города Тюмени.
Лицей №34 города Тюмени.
Фото: 2GIS

По информации из открытых источников, бюджет этого учебного заведения составляет 135 млн рублей. В лицее обучается около 2576 учеников, в базе сотрудников — 91 человек. Средняя зарплата педагога здесь составляет около 63,1 тысячи рублей. Однако родители и ученики не уверены в компетенциях этих учителей.

«Ужасная школа! Учителя не знают свои предметы, дети на уроках занимаются чем угодно, только не уроком. Учителя также матерятся при детках. Еще когда уходит домой первая смена и приходит вторая, в школе толпа — мальчика из моего класса прям задавили. Школа выглядит большой, но не рассчитана на 2000 человек. Мне очень жаль детей, которые там учатся. И у взрослых потом вопросы, почему дети глупые и ничего не знают кроме матерных слов», — отзывается о лицее тюменка Алена П.

Стоит отметить, что здесь средний балл одного предмета ЕГЭ по результатам 2022 года составил всего 58.5 балла. С 2020 года этот показатель неуклонно падает — этот лицей показал результат хуже, чем 70,6% школ России.

«Детям часто дают просроченную еду, гнилые фрукты, зеленые котлеты с воняющей черной коркой, белое комковатое пюре. Школа отвратительная. Дети матерятся при учителях, учителя же нормально относятся к этому», — говорит о своем опыте обучении в этом лицее тюменка Анна.
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4 место — школа №22

Школа №22 Тюмени.Школа №22 Тюмени.
Школа №22 Тюмени.
Фото: yandex.ru

В этой школе показатель ЕГЭ упал в прошлом году до 57,6 баллов за один предмет. Бюджет учебного заведения составляет 226.8 миллиона рублей при 295 сотрудниках и 4 тысячах учеников. зарплата учителя приближена к 61.5 тысячи рублей.

«Руководство школы не справляется со своей задачей, не могут учащимся обеспечить равные права — обучение всей параллели в одну смену в своем корпусе. Учащихся целого класса дискредитируют, сначала пытались один класс из всей параллели 4-х классов перевести на вторую смену, после обращения к руководству о несогласии родителей, самовольно решили перевести детей в другой корпус (аварийный) без согласования с родителями и официального разрешения родителей. На все недовольства родителей ссылаясь на учителя, хотя сами организуют учебный процесс и только доводят до учителя», — рассказала мама одного из учеников Анастасия Б.

В 2022 году школа показала результат хуже, чем в 74,3% школ России. Ученики и их родители высказывали претензии, касающиеся давления со стороны учителей и оскорблений в сторону учеников.

«Закончила эту школу в 2018 году. Помимо аттестата получила такие чудесные заболевания, как депрессия, социофобия и панические атаки. Сейчас я все ещё трачу баснословные суммы на психотерапию. Большое спасибо, дорогие учителя 22 школы», — пишет выпускница школы Владислава К.
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3 место — школа №51

Школа №51 Тюмени.Школа №51 Тюмени.
Школа №51 Тюмени.
Фото: yandex.ru

Успехи этой школы по результатам ЕГЭ плачевные. В 2020 году средний балл по одному предмету составлял 59.1, однако к 2022 году ситуация ухудшилась до 56.5 балла. Множество претензий и недовольств школьников и их родителей адресовано заместителю директора учебного заведения и по совместительству завучу — Светлане Войновой.

показатель школы №5 на 77,9% хуже, чем других общеобразовательных заведений России. Бюджет составляет чуть более 82 миллионов рублей. Здесь работают 84 сотрудника и обучается 696 детей. Учителя зарабатывают около 60 тысяч рублей.

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2 место — школа №27

школа №27 Тюмени.школа №27 Тюмени.
школа №27 Тюмени.
Фото: yandex.ru

Бюджет этой школы составляет 159.5 млн рублей. Средняя зарплата учителя равняется 61.1 тысячи рублей. Здесь работает 201 человек и обучается 2518 юных тюменцев.

«Самая ужасная школа которую когда либо я видела. Только плохие воспоминания с учителями. Они могут просто так поставить плохую оценку, чтоб испортить настроение. Когда приближались экзамены, многие говорили, что выше „3“ я не получу, но в итоге сдала экзамены на отлично и на хорошо. Про Гандрабуру Светлану Владимировну молчу, уважаемые родители не отправляйте своих детей к этой учительнице, это полный ад для начальных классов, когда она орет на детей ее голос на всех этажах слышно», — рассказывает выпускница Анастасия.

Средний показатель одного предмета ЕГЭ здесь составляет 56.3 балла. Эта школа показала результат на 80,2% хуже других школ России.

«Ужас, а не школа, департаменту пора уже вмешаться наверно. Директора точно снимать с должности», — уверена мама ученика школы Елена.
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1 место — школа №94

Школа №94 Тюмени.Школа №94 Тюмени.
Школа №94 Тюмени.
Фото: yandex.ru

Несмотря на то, что со стороны эта школа выглядит вполне неплохо, внутри, судя по отзывам школьников и их родителей, царит хаос. В 2020 году здесь по результатам сдачи одного предмета ЕГЭ был зафиксирован средний результат в 62.6 балла, однако к 2022 году году он упал до 54.7.

«Единственный плюс этой школы-сравнительно хороший ремонт. Хороших учителей единицы. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ нулевая, как и в принципе знания даваемые преподавательским составом. Объясняют отвратительно. Отдельно хочу отметить учителя физики Ксению Владимировну, ужасный преподаватель, жалобы практически от всех классов у которых она ведёт, но директор школы никак не реагирует на многочисленные претензии к ней», — отмечает ученица школы.

Бюджет учебного заведения составляет 233 млн рублей при штате в 254 человека. Зарплата педагога составляет около 54.4 тысяч рублей. Здесь обучается 4240 учеников.

«Я учусь в классе Айслу Исингалиевны, она является моим классным руководителем. Данный педагог очень часто затрагивает тему родителей и переходит на личности: дети христианских рабочих, дети рабов и тп. Очень неприятно это слышать от своего же классного руководителя, хотелось бы разобраться в этой ситуации, но учитель ничего не хочет предпринимать и просто „забивает“ на свой же класс. У нас не самая лучшая атмосфера в классе, многие дети ругаются, иногда доходит и до драк и разборок, но данный учитель считает это белым шумом, обходится криками и оскорблениями», — поделилась мнением ученица школы Ксения П.

По совокупности жалоб и рекордно низкому показателю ЕГЭ, эту школу можно назвать худшей в народном рейтинге. Здесь показатель качества образования хуже, чем в 84% школ РФ.

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