ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг

Несмотря на то, что со стороны эта школа выглядит вполне неплохо, внутри, судя по отзывам школьников и их родителей, царит хаос. В 2020 году здесь по результатам сдачи одного предмета ЕГЭ был зафиксирован средний результат в 62.6 балла, однако к 2022 году году он упал до 54.7.