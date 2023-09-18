Огромные очереди парализовали работу столовой в тюменской школе

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Родители ребят сообщили о плохой организации питания в школе №94. Оказалось, что всё произошло из-за изменения графика в столовой. Теперь каждый класс обедает в своё время.
«График питания учащихся был скорректирован. Он изменился с 18 сентября, на данный момент все ученики обеспечены питанием», — сообщили «Нашему городу» представители школы № 94.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских школьников переводят на дистанционное обучение. На удалёнку отправлены учащиеся 243 классов в 51 школе. Как пояснили в управлении регионального Роспотребнадзора, удаленный формат обучения вводится если в классе болеют 20% детей, всплеск произошел из-за ОРВИ.