«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году

Действительно, ни один человек за полчаса не стал проходить по П-образной зебре — люди шли напрямик. С одной стороны, правила дорожного движения позволяют таким образом обустраивать переход, с другой — это откровенно неудобно и недейственно. К тому же на участке перед переходами спилили лежачих полицейских, что повышает риск возникновения ДТП на участке вблизи школы.