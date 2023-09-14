«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Организацией безопасности дорожного движения для тюменских школьников серьезно обеспокоен Алексей Савоськин, директор почетный строитель России и глава тюменского регионального отделения общероссийской политической партии «Народ против коррупции».
«Некоторые решения меня прямо-таки поражают. Смотрите, 2 недели уже прошло с 1 сентября. К началу учебного года все школы должны быть полностью готовы к приему учеников. Однако, несмотря на это, к некоторым участкам есть вопросы», — говорит общественник.
Корреспондент «Нашего города» вместе с Савоськиным отправились к одной из «показательных» школ Тюмени — первому корпусу гимназии №49, в которой учился губернатор Тюменской области Александр Моор.
В учебном заведении почему-то только сейчас начали красить забор и укладывать дорогу на заднем дворе, однако больше поражало другое.
«Смотрите, пешеходные переходы прямо около школы выполнен в форме буквы „П“. И именно на том участке, по которому чаще всего ходят дети — перехода нет. Вы думаете, что ребятишки будут по этим зебрам все переходить? Конечно нет, все идут напрямую. Очень странное решение департамента дорожной инфраструктуры, хочется спросить у руководителя Сорокина — это зачем оно так?», — удивляется Алексей Савоськин.
Действительно, ни один человек за полчаса не стал проходить по П-образной зебре — люди шли напрямик. С одной стороны, правила дорожного движения позволяют таким образом обустраивать переход, с другой — это откровенно неудобно и недейственно. К тому же на участке перед переходами спилили лежачих полицейских, что повышает риск возникновения ДТП на участке вблизи школы.
Если пройти далее по улице Ленинградской, то можно увидеть узенький тротуар, по которому местные ребятишки обычно идут в школу. На дороге едва поместится мамочка с коляской, а двое взрослых людей вряд ли смогут разойтись. И потому ученики школы, которые часто идут на уроки группами друзей, на тротуаре не помещаются и выходят на проезжую часть.
Поражает и то, что прямо у школы располагается остановка, чтобы ученики, живущие далеко, могли комфортно добираться до учебного заведения. Однако остановочного павильона нет, как и знака. Остановка значится лишь на карте, а потому детям иногда приходится выходить на следующей и возвращаться к школе.
«А зачем на заднем дворе тротуар из брусчатки. Это дорого. Автомобили все равно на нем будут парковаться, натащат соли, через три года в итоге он разрушится», — отмечает общественник.
С одной стороны, жестких нарушений на дорогах у школы нет, однако, если мыслить логически, то становится вполне очевидно, что реализованные здесь решения не слишком эффективны, а местами даже опасны.
Более опасная ситуация наблюдается неподалеку от школы № 9, многие дети, живущие в частном секторе, переходят улицу Щербакова на ее пересечении с улицей Чайковского. Этот переход не оборудован светофором, вдобавок из-за высокой транспортной нагрузки на улицу, многие водители пролетают перекресток на высокой скорости, что угрожает жизни детей.
На этом участке в ДТП уже пострадала 13-летняя Дарья Фокина, спокойно пересекавшая улицу по пешеходному переходу. После этого инцидента и резонанса в СМИ, городские власти обещали поставить светофор раньше срока, однако до сиз пор перекресток не оборудован и дети продолжают ежедневно подвергаться опасности.
Здесь также можно сказать, что нарушений со стороны организации дорожного движения фактически нет, однако угроза безопасности есть. Дороги у многих школ города требуют модернизации в плане организации движения школьников. Важно учитывать особенности их поведения и опираться на только на регламент организации переходов, но и на логику, учитывая особенности детей.
«Родители должны учить своих детей поведению на дороге, напоминать им о правилах и опасностях, которые таит дорога. А водители должны лучше оценивать обстановку, ведь, в силу возраста, дети в полной мере не осознают опасности и могут заиграться», — считает Андрей Миллер, глава ГИБДД по Тюменской области.
Важно брать в расчет, что ребенок может выскочить на дорогу даже, если ему провели сотню лекций о безопасности дорожного движения.
«Если водитель двигается со скоростью 20км/ч, то время его реакции с момента, когда он заметил ребенка на дороге до момента нажатия педали тормоза примерно равно двум секундам. Пешеходу же, чтобы остановиться нужно сделать где-то два шага, а если он бежит, то уже пять», — объясняет Дмитрий Сбитнев, руководитель центра защитного вождения.
Таким образом уже сейчас необходимо вносить изменения в организацию дорожного движения у школ. Вместе с этим стоит с большим вовлечением принимать работы по организации переходов возле школ, основываясь на классических маршрутах, которыми пользуются дети, направляясь в школу. Регулирование потока автомобилей и пешеходов должно быть удобным, как для первых, так и для вторых.
«Можно еще успеть сделать все правильно в части безопасности детей. Просто нужно заняться вопросом, это пойдет на благо юных тюменцев», — говорит Савоськин.
В идеале дорога к школе должна быть устроена так, чтобы ребенку было удобно соблюдать правила дорожного движения, нужно минимизировать возможности нарушений правил дорожного движения.