nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Школа осенью

Девять уроков в день: детский омбудсмен вмешался в скандал в тюменской школе

14 сентября 2023, 10:42
Фото: Midjourney
Школа осенью
Детский омбудсмен Андрей Степанов высказался по ситуации с расписанием уроков в школах Тюмени. Он выступил против повышения нагрузки в учебных заведениях и подчеркнул, что по нормам СанПиНа нагрузка старшеклассников не должна превышать семь уроков.

В начале следующей недели он проведёт встречу с чиновниками регионального департамента образования.

«Мы с департаментом образования проведем встречу и решим вопрос о расписании в школах», — сообщил «Нашему городу» детский омбудсмен Андрей Степанов.

Ранее тюменцы пожаловались на большое количество уроков в учебном заведении №68. В день их могло быть до 9. Ученики других школ сообщали что им в будни могут поставить 8 уроков.

Читайте также:
«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?Здесь есть смарт-доски и зона рекреации: в Тюмени открылась новая гимназия №4
#Общество#Александр Мязин#Школа#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Сегодня, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Сегодня, 04:52
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства
Сегодня, 08:10
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 06:48
Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов
Сегодня, 10:30
«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении
Вчера, 01:10