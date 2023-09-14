Девять уроков в день: детский омбудсмен вмешался в скандал в тюменской школе

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В начале следующей недели он проведёт встречу с чиновниками регионального департамента образования.
«Мы с департаментом образования проведем встречу и решим вопрос о расписании в школах», — сообщил «Нашему городу» детский омбудсмен Андрей Степанов.
Ранее тюменцы пожаловались на большое количество уроков в учебном заведении №68. В день их могло быть до 9. Ученики других школ сообщали что им в будни могут поставить 8 уроков.