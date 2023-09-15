nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Сбивший тюменскую школьницу водитель готов пожертвовать деньги на лечение ребенка.

Сбивший тюменскую школьницу водитель готов пожертвовать деньги на лечение ребенка

15 сентября 2023, 09:32
Фото: nashgorod.ru
Сбивший тюменскую школьницу водитель готов пожертвовать деньги на лечение ребенка.

Сбивший тюменскую школьницу водитель пожертвует деньги на лечение ребенка

Алишер Аглуков, сбивший на перекрестке 12-летнюю Дашу Фокину, заявил, что готов финансово помочь семье девочки. Сейчас Даша проходит реабилитацию после переломов и трехмесячной комы.
Сюжет
Дети

Трагическое ДТП произошло 21 февраля на пересечении улиц Щербакова и Чайковского. Дарья Фокина передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Алишера Аглукова. Однако дело на мужчину сразу возбуждать не стали, из-за чего в редакцию «Нашего города» обратился юрист семьи Фокиных — Алексей Григорьев, он опасался, что виновник может остаться безнаказанным.

После резонанса в СМИ следователи все же возбудили дело, а позже его взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сегодня стало известно, что водитель связался с семьей и предложил финансовую помощь.

«Завтра у них пройдет встреча и Аглуков выразил намерение дать денег на необходимы семье нужды. Это дело уже во вторник будет передано в суд», — рассказал «Нашему городу» Григорьев.

Известно, что ранее водитель не изъявлял желания оказывать семье пострадавших помощь. Адвокат Павел Руснаков пояснил, что такая выплаты в суде скорее всего будет рассматриваться, как смягчающее обстоятельство.

«Причем может дойти вплоть до примирения сторон. Если семья ребенка заявит такое ходатайство, то ответственность могут с водителя снять. Но даже, если этого е произойдет, то наказание будет более мягким, я полагаю», — говорит адвокат.

Напомним, что сейчас в рамках уголовного дела, которое завели на мужчину, семья имеет право официально потребовать возмещение вреда.

После нашей публикации тюменские силовики заметили ДТП с впавшей в кому девочкой
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал историю Даши Фокиной, которая 3 месяца пролежала в коме, после ДТП на роковом перекрестке.

Читайте также:
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году«Отмазать не получилось»: на сбившего ребенка водителя завели уголовное делоВрачи рассказали о состоянии выживших мальчиков в смертельном ДТП в Тобольском районе
#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Лечение#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
Сегодня, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
Сегодня, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
Сегодня, 04:32
А если теракт? ТЭК Тюменской области остался без антитеррористической защиты
Сегодня, 05:57
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
Сегодня, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Сегодня, 10:05