Сбивший тюменскую школьницу водитель готов пожертвовать деньги на лечение ребенка.

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Трагическое ДТП произошло 21 февраля на пересечении улиц Щербакова и Чайковского. Дарья Фокина передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Алишера Аглукова. Однако дело на мужчину сразу возбуждать не стали, из-за чего в редакцию «Нашего города» обратился юрист семьи Фокиных — Алексей Григорьев, он опасался, что виновник может остаться безнаказанным.
После резонанса в СМИ следователи все же возбудили дело, а позже его взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сегодня стало известно, что водитель связался с семьей и предложил финансовую помощь.
«Завтра у них пройдет встреча и Аглуков выразил намерение дать денег на необходимы семье нужды. Это дело уже во вторник будет передано в суд», — рассказал «Нашему городу» Григорьев.
Известно, что ранее водитель не изъявлял желания оказывать семье пострадавших помощь. Адвокат Павел Руснаков пояснил, что такая выплаты в суде скорее всего будет рассматриваться, как смягчающее обстоятельство.
«Причем может дойти вплоть до примирения сторон. Если семья ребенка заявит такое ходатайство, то ответственность могут с водителя снять. Но даже, если этого е произойдет, то наказание будет более мягким, я полагаю», — говорит адвокат.
Напомним, что сейчас в рамках уголовного дела, которое завели на мужчину, семья имеет право официально потребовать возмещение вреда.
Ранее «Наш город» рассказывал историю Даши Фокиной, которая 3 месяца пролежала в коме, после ДТП на роковом перекрестке.