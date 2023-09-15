Сбивший тюменскую школьницу водитель готов пожертвовать деньги на лечение ребенка.

Трагическое ДТП произошло 21 февраля на пересечении улиц Щербакова и Чайковского. Дарья Фокина передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Алишера Аглукова. Однако дело на мужчину сразу возбуждать не стали, из-за чего в редакцию «Нашего города» обратился юрист семьи Фокиных — Алексей Григорьев, он опасался, что виновник может остаться безнаказанным.