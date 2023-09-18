«Школе не доверяют»: тюменская учительница высказалась о системе образования в России

Структура классов также устарела. Переходить из класса в класс вместе со всеми, даже если ученик не освоил программу — дело прошлого века. Сейчас, по мнению женщины, дети должны оставаться на второй год, если программа не освоена и делиться на классы не по возрасту, а по уровню знаний.