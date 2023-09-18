«Школе не доверяют»: тюменская учительница высказалась о системе образования в России

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Учительница из Тюмени успела поработать как в обычных, так и в частных школах, а также пожить за границей и проанализировать западную систему образования. Сейчас она работает репетитором и наблюдает за тем, что происходит с российским образованием, издалека. Своим мнением она поделилась с «72.RU».
По мнению женщины, главная проблема российской системы образования — это ее коррумпированность. Все работы проводятся не для достижения результата, а для видимости. Ошибки никто не хочет ни признавать, ни исправлять. К тому же, в России система образования слишком громоздкая, чтобы быстро реагировать на все изменения.
Еще одна большая проблема — это зарплаты преподавателей. Учитель должен постоянно развиваться и учиться, что никак не поощряется.
Учительница считает, что законодательство в сфере образования неплохое и современное, но его реализация хромает. И дело не в том, что на это нет ресурсов: изменения в законодательстве слишком глобальны.
Структура классов также устарела. Переходить из класса в класс вместе со всеми, даже если ученик не освоил программу — дело прошлого века. Сейчас, по мнению женщины, дети должны оставаться на второй год, если программа не освоена и делиться на классы не по возрасту, а по уровню знаний.
Как утверждает учительница, в каждой европейской стране школы учат по-разному, но есть некоторые общие моменты. Например, там можно выбрать понравившийся предмет и сконцентрироваться на нем, а учителя получают достойную зарплату. В целом, к преподавателям за рубежом относятся положительно, так как отношения регулируются законом.
В заключение женщина добавила, что Финляндия и Северная Европа копирует советские учебники, но в большинстве стран не боятся экспериментировать и менять систему образования.