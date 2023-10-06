«Обман на полмиллиона»: директора тюменской школы поймали на взятке

Суд установил, что с мая 2021 года по октябрь 2022 года Кириллова получала взятки от индивидуального предпринимателя, который занимался стекольными и отделочными работами. Они договорились, что Кириллова будет сотрудничать с ним и предпочтет его услуги без конкуренции других подрядчиков. За это индивидуальный предприниматель перечислял ей на счет деньги в качестве взятки, 10% от цены каждого договора. Общая сумма взятки составила 448 000 рублей.