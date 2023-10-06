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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Директора тюменской школы осудили за взятку на 2 миллиона рублей

«Обман на полмиллиона»: директора тюменской школы поймали на взятке

6 октября 2023, 09:51

Директора тюменской школы осудили за взятку на 2 миллиона рублей

448 тысяч рублей заработала Елена Кириллова на должности директора шолы №9. Она вступили в сговор с подрядчиком по выполнению стекольных и отделочных работ, который отдавал ей по 10% выручки за плодотворное сотрудничество.
Сюжет
Суд

Центральный районный суд Тюмени вынес решение по делу директора школы Елены Кирилловой. Ее осудили по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере.

Суд установил, что с мая 2021 года по октябрь 2022 года Кириллова получала взятки от индивидуального предпринимателя, который занимался стекольными и отделочными работами. Они договорились, что Кириллова будет сотрудничать с ним и предпочтет его услуги без конкуренции других подрядчиков. За это индивидуальный предприниматель перечислял ей на счет деньги в качестве взятки, 10% от цены каждого договора. Общая сумма взятки составила 448 000 рублей.

В суде директор признала вину в содеянном и раскаялась. Однако это не помогло ей избежать штрафа в размере 2 миллионов рублей и трехлетнего запрета на занятие должностей, связанных с организацией и управлением в государственных и муниципальных учреждениях.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что экс-руководителя управы Калининского административного округа Александра Сухомяткина, осужденного за взяточничество, отправили в колонию строгого режима на четыре года.

#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
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