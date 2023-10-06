«Обман на полмиллиона»: директора тюменской школы поймали на взятке

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Центральный районный суд Тюмени вынес решение по делу директора школы Елены Кирилловой. Ее осудили по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере.
Суд установил, что с мая 2021 года по октябрь 2022 года Кириллова получала взятки от индивидуального предпринимателя, который занимался стекольными и отделочными работами. Они договорились, что Кириллова будет сотрудничать с ним и предпочтет его услуги без конкуренции других подрядчиков. За это индивидуальный предприниматель перечислял ей на счет деньги в качестве взятки, 10% от цены каждого договора. Общая сумма взятки составила 448 000 рублей.
В суде директор признала вину в содеянном и раскаялась. Однако это не помогло ей избежать штрафа в размере 2 миллионов рублей и трехлетнего запрета на занятие должностей, связанных с организацией и управлением в государственных и муниципальных учреждениях.
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