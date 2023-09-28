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В Тюмени фирма заплатила штраф 25 млн рублей за взятки чиновнику

В Тюмени фирма заплатила штраф 25 млн рублей за взятки чиновнику

28 сентября 2023, 13:07
Фото: 1MI
В Тюмени строительная фирма оштрафована на 25 млн рублей. По данным прокуратуры, руководителю Управы ВАО передали взятки стройматериалами и услугами.

Материалы выданы директором ООО «Перестрой-ка», компания проводила работы по благоустройству жилых микрорайонов в Тюмени.

«В период с сентября 2017 года по июнь 2022 года директор ООО „Перестрой-ка“ передал руководителю Управы Восточного административного округа г. Тюмень взятку в виде строительных материалов», — сообщили в прокуратура Тюменской области.

Чиновник получил плитку, деревянную лестницу, металлические ворота. Ему были оказаны услуги на сумме 2 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за оказанное общее покровительство в отношении коммерческой организации при исполнении муниципальных контрактов.

По решению суда компания ООО «Перестрой-ка» оштрафована на 25 млн рублей. В июне 2023 года взяткополучатель осужден на 4 года лишения свободы.

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