В Тюмени фирма заплатила штраф 25 млн рублей за взятки чиновнику

Чиновник получил плитку, деревянную лестницу, металлические ворота. Ему были оказаны услуги на сумме 2 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за оказанное общее покровительство в отношении коммерческой организации при исполнении муниципальных контрактов.