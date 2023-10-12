«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 12 октября 2023 года за все время существования вируса в Тюменской области 280 594 человек были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 275 920 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 4 388 человек.