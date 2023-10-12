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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Тюменцы рассказали, как переносится сезон гриппа и ОРВИ в этом году.

«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19

12 октября 2023, 07:23
Фото: 1MI
Тюменцы рассказали, как переносится сезон гриппа и ОРВИ в этом году.

Тюменцы рассказали, как переносится грипп, ОРВИ и коронавирус

В Тюменской области растет число госпитализаций с вирусами и инфекциями. Жители региона отмечают, что в этом году они заметили существенные и пугающие изменения в симптоматике болезней.
Сюжет
COVID-19 FAQ

Вирус бьет в зубы и десна?

Тюменцев напугал новый симптом, который отмечается у некоторых заболевших гриппом и ОРВИ — болевые ощущения в области зубов и десен. Многие считают, что этот симптом — последствие нового штамма COVID-19 «пирола» (подтип BA.2.86). Ведь специалисты назвали его гипермутантом, так как у него обнаружено до 30 видов мутаций, которые обходят выработанные организмом антитела.

«Никогда не болели зубы при ОРВИ, а тут вдруг на тебе. Десна кровоточат, чистить зубы невозможно, все ноет. Но в поликлинике мне поставили ОРВИ, тест на коронавирус даже брать не стали. Причем болит все уже 4 дня, мне жить каждый день больно», — рассказала тюменка Алиса Горохова.

Однако, как рассказала «Нашему городу» врач-терапевт Ирина Когалымова, боли в зубах и деснах при ОРВИ — явление объяснимое.

«Самая банальная причина — это порошковые средства для снятия симптомов с витамином C. Они разрушительно действуют на зубы, вызывая появление микротрещин. Есть и другой вариант — боли могу быть спровоцированы сухостью во рту, возникшей из-за заложенности носа. Из-за кашля и ротового дыхания слизистая пересыхает. Дефицит влаги провоцирует откладывание на зубах сахара, кислот и других веществ, которые способны портить эмаль и усугубить существующие в ротовой полости проблемы», — объясняет врач.

Когалымова также рекомендует не ругать тюменских врачей, которые не проводят тест на коронавирус для каждого пациента. По ее словам, за годы пандемии, доктора научились отличать этот недуг от привычных ОРВИ и гриппа.

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Как переносится COVID-19 в 2023 году?

Сейчас в Тюменской области растет число заболеваемости коронавирусом, на прошлой неделе в полтора раза выросло число госпитализаций в медицинские учреждения региона с этим диагнозом. В период со 2 по 8 октября на территории Тюменской области COVID-19 был выявлен у 154 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 12 октября 2023 года за все время существования вируса в Тюменской области 280 594 человек были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 275 920 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 4 388 человек.

Сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, новый штамм коронавируса «пирола», на который сетуют тюменцы, заразнее прочих.

«Этот субвариант более заразен и быстрее распространяется — он лучше закрепляется в клетках и более проворен в плане ускользания от иммунной системы», — утверждает врач.

Однако тюменцы сообщают, что сейчас им не говорят о том, каким штаммом они заразились, однако во многих случаях заболевание переносится легче, чем в прошлом году.

«Я даже не поняла, что у меня „корона“. Поднялась температура до 38 и сначала не было иных симптомов, а через 2 дня заболело горло. Я на ангину подумала, но в клинике взяли тест и он оказался положительным. Но выздоровела я за неделю. Перенесла все легко, без осложнений, лечение было обычным — противовирусное и средства для снятия симптомов», — рассказала тюменка Валерия Храмцова.

О том, что COVID-19 не так тяжело переносится в этом году говорил и врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с РИАМО он заявил, что в обществе сформирован «достаточно напряженный иммунитет»: люди уже либо переболели коронавирусом, либо прошли вакцинацию.

Боитесь заразиться новым штаммом COVID-19?

Как защититься?

Многие тюменцы пренебрегают способами защиты от вирусов и инфекций. Несмотря на то, что, по словам тюменского врача-дерматолог Татьяна Педченко, лучшая защита от коронавирусной инфекции — вакцинация, некоторые не спешат ставить прививку.

«Я привился только после того, как весной заболел гриппом. Впечатления были незабываемые. Я болел 3 недели и все это время в тяжелой степени. Температура была постоянно, тело ломило, горло болело ужасно, дышать было тяжело. Если бы не жена, то помер бы наверное. После этого сам привился и всю семью отправил», — рассказал тюменец Дмитрий Носов.

В Тюменском Роспотребнадзоре также напоминают, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Также, по рекомендациям специалистов, чтобы не заболеть, важно соблюдать профилактические меры:

  • часто мыть руки с мылом,
  • использовать дезинфицирующие средства,
  • регулярно очищать и дезинфицировать поверхности и устройства,
  • проветривать помещения,
  • избегать близкого контакта с больными людьми,
  • не касаться рта, носа или глаз грязными руками.
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