Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 6 октября

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени в последний день рабочей недели ожидается пасмурная погода, южный ветер 2-2,5 м/с. Во второй половине дня синоптики обещают ливневые дожди. Утром и в дневные часы температура воздуха составит +8…+16, в темное время суток термометры покажут +11…+12.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:50, закат в 18:01, продолжительность дня 11 часов 11 минут.
В Тобольске 6 октября синоптики обещают пасмурную погоду, вечером вероятны осадки в виде ливневых дождей, скорость ветра юго-западного, юго-восточного и южного направлений составит 1,3-2 м/с. Утром термометры покажут +5…+7, к обеду потеплеет до +14…+15. В темное время суток температура воздуха составит +11…+13.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:40, закат в 17:49, продолжительность дня 11 часов 9 минут.
В Ялуторовске в пятницу, 6 октября, ожидается пасмурная и дождливая погода. Метеорологи обещают ливневые дожди в течение всего дня и вечера, скорость южного ветра составит до 2,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +6…+16, в вечернее время ожидается до +11…+12.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:47, закат в 17:59, продолжительность дня 11 часов 12 минут.
В Заводоуковске 6 октября в течение дня ожидаются ливни, южный ветер 1,7-2,4 м/с. Утром температура воздуха составит +6…+14, к полудню термометры поднимутся до +15…+16. В ночные часы ожидается +11…+12.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:46, закат в 17:58, продолжительность дня 11 часов 12 минут.
В Ишиме в пятницу, 6 октября, будет пасмурно, но осадком метеорологи не обещают. Утром температура воздуха составит +8…+9, к обеду потеплеет до +16…+18. В темное время суток термометры покажут +10…+12. В течение дня будет дуть ветер южного и юго-западного направлений со скоростью 1,6-3,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:34, закат в 17:47, продолжительность дня 11 часов 13 минут.