Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 6 октября

В Ишиме в пятницу, 6 октября, будет пасмурно, но осадком метеорологи не обещают. Утром температура воздуха составит +8…+9, к обеду потеплеет до +16…+18. В темное время суток термометры покажут +10…+12. В течение дня будет дуть ветер южного и юго-западного направлений со скоростью 1,6-3,5 м/с.