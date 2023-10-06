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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 6 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 6 октября

6 октября 2023, 01:07
Фото: 1MI
В Тюменской области в пятницу, 6 октября, ожидается переменная облачность, температура воздуха +14…+19, ветер юго-западного и южного направлений 6-11 м/с. В дневные часы возможны кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах ожидаются умеренные дожди и температура воздуха +5…+10.

В Тюмени в последний день рабочей недели ожидается пасмурная погода, южный ветер 2-2,5 м/с. Во второй половине дня синоптики обещают ливневые дожди. Утром и в дневные часы температура воздуха составит +8…+16, в темное время суток термометры покажут +11…+12.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:50, закат в 18:01, продолжительность дня 11 часов 11 минут.

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В Тобольске 6 октября синоптики обещают пасмурную погоду, вечером вероятны осадки в виде ливневых дождей, скорость ветра юго-западного, юго-восточного и южного направлений составит 1,3-2 м/с. Утром термометры покажут +5…+7, к обеду потеплеет до +14…+15. В темное время суток температура воздуха составит +11…+13.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:40, закат в 17:49, продолжительность дня 11 часов 9 минут.

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В Ялуторовске в пятницу, 6 октября, ожидается пасмурная и дождливая погода. Метеорологи обещают ливневые дожди в течение всего дня и вечера, скорость южного ветра составит до 2,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +6…+16, в вечернее время ожидается до +11…+12.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:47, закат в 17:59, продолжительность дня 11 часов 12 минут.

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В Заводоуковске 6 октября в течение дня ожидаются ливни, южный ветер 1,7-2,4 м/с. Утром температура воздуха составит +6…+14, к полудню термометры поднимутся до +15…+16. В ночные часы ожидается +11…+12.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:46, закат в 17:58, продолжительность дня 11 часов 12 минут.

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В Ишиме в пятницу, 6 октября, будет пасмурно, но осадком метеорологи не обещают. Утром температура воздуха составит +8…+9, к обеду потеплеет до +16…+18. В темное время суток термометры покажут +10…+12. В течение дня будет дуть ветер южного и юго-западного направлений со скоростью 1,6-3,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:34, закат в 17:47, продолжительность дня 11 часов 13 минут.

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