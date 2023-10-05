nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

В Тюмени не хватает учителей

В Тюмени не хватает учителей

5 октября 2023, 04:40
Фото: 1MI
Тюмень вошла в число российских городов, где наблюдается нехватка учителей. По информации аналитиков «Авито Работа», что в третьем квартале 2023 года в целом по России число вакансий для учителей увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В Тюменской области с начала этого года, по информации аналитиков HeadHunter, было открыто на 30% больше вакансий в специализации «Учитель, преподаватель, педагог», чем за аналогичный период прошлого года. Уровень средней предлагаемой зарплаты за год вырос на полторы тысячи рублей — до 40,2 тысяч.

На сегодняшний день в Тюменской области свободными остаются около 200 вакансий для педагогов. Требуются преподаватель программирования, учитель английского, русского языков учитель начальных классов в частную школу, педагог дополнительно образования и т. д. Размер заработной платы составляет от 40 тысяч до 120 тысяч рублей.

Стали известны пять самых богатых людей в Тюмени
Узнать подробнее

Самую большую заработную плату готовы платить педагогу, который будет вести предмет «Программирование» — 120 тысяч рублей. В его обязанности будет входить проведение занятий в группах до 10 человек, участие в мероприятиях, организуемых в рамках школы (мастер-классы, открытые уроки и т. д.), подготовка к занятиям, проверка домашних заданий, разбор ошибок, выстраивание коммуникаций с детьми, поиск индивидуального подхода к каждому ученику. Требуется опыт работы от 1 года до 3 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что по информации департамента труда и занятости Тюменской области, в сфере образования региона требуются более 3,7 тысячи специалистов. Размер предлагаемой заработной платы учителю, по данным ведомства, составляет от 18,8 тысяч до 50 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тюмени в продаже появилась сербская PlazmaВ центре Тюмени появится новый отельПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 октября
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Учителя#Новости тюмени#Работа#День учителя
Подпишитесь
«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство
Вчера, 08:38
«Безопасно ли?»: в Тюменской области почти 40% преступлений остаются нераскрытыми
Вчера, 07:26
Власти Тюмени рассматривают вопрос повышения тарифов ЖКХ
Вчера, 05:53
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
3 октября, 06:47
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 октября
Вчера, 01:06
Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны
Сегодня, 04:00