В Тюмени не хватает учителей

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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В Тюменской области с начала этого года, по информации аналитиков HeadHunter, было открыто на 30% больше вакансий в специализации «Учитель, преподаватель, педагог», чем за аналогичный период прошлого года. Уровень средней предлагаемой зарплаты за год вырос на полторы тысячи рублей — до 40,2 тысяч.
На сегодняшний день в Тюменской области свободными остаются около 200 вакансий для педагогов. Требуются преподаватель программирования, учитель английского, русского языков учитель начальных классов в частную школу, педагог дополнительно образования и т. д. Размер заработной платы составляет от 40 тысяч до 120 тысяч рублей.
Самую большую заработную плату готовы платить педагогу, который будет вести предмет «Программирование» — 120 тысяч рублей. В его обязанности будет входить проведение занятий в группах до 10 человек, участие в мероприятиях, организуемых в рамках школы (мастер-классы, открытые уроки и т. д.), подготовка к занятиям, проверка домашних заданий, разбор ошибок, выстраивание коммуникаций с детьми, поиск индивидуального подхода к каждому ученику. Требуется опыт работы от 1 года до 3 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что по информации департамента труда и занятости Тюменской области, в сфере образования региона требуются более 3,7 тысячи специалистов. Размер предлагаемой заработной платы учителю, по данным ведомства, составляет от 18,8 тысяч до 50 тысяч рублей.