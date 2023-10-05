В Тюмени не хватает учителей

Самую большую заработную плату готовы платить педагогу, который будет вести предмет «Программирование» — 120 тысяч рублей. В его обязанности будет входить проведение занятий в группах до 10 человек, участие в мероприятиях, организуемых в рамках школы (мастер-классы, открытые уроки и т. д.), подготовка к занятиям, проверка домашних заданий, разбор ошибок, выстраивание коммуникаций с детьми, поиск индивидуального подхода к каждому ученику. Требуется опыт работы от 1 года до 3 лет.