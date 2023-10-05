«Насилие, эротика и смерть»: 5 скандальных происшествий с тюменскими учителями

Другой скандал прогремел в селе Омутинском. В местной школе работал заслуженный учитель РФ Алексей Л., которого горячо любили многие ученики и уважали коллеги. Однако в день, когда к нему с обыском и документами на арест ворвались правоохранители, ситуация кардинально изменилась. Стало известно, что мама одного из учеников написала на педагога заявление, обвинив его в домогательствах к сыну.