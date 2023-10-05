«Насилие, эротика и смерть»: 5 скандальных происшествий с тюменскими учителями

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Видеозапись с учителем ОБЖ из Боровской школы Тюменского района облетела всю Россию. На ролике запечатлено, как преподаватель ОБЖ Виктор Садлинский, со словами «давно не получали?» начинает толкать детей и использовать в их адрес матерные выражения.
В день публикации видео, люди разделились на два лагеря: одних не на шутку разгневало поведение педагога и ему прочили тюрьму, другие же встали на сторону учителя и поддерживали его, будучи уверенными в том, что мужчину довели ученики 9 класса.
А кратчайшие сроки руководство школы уволило, вляпавшегося в скандал педагога, мотивируя это статьей 336 ТК РФ — применение насильственных методов воспитания. Однако Садлинский, заручившись поддержкой юристов и профсоюза работников сфера образования, обратился в суд, чтобы признать решение об увольнении незаконным.
Позже статью по которой уволили педагога отменили, однако снова работать в этой школе ему не позволили.
Другой скандал прогремел в селе Омутинском. В местной школе работал заслуженный учитель РФ Алексей Л., которого горячо любили многие ученики и уважали коллеги. Однако в день, когда к нему с обыском и документами на арест ворвались правоохранители, ситуация кардинально изменилась. Стало известно, что мама одного из учеников написала на педагога заявление, обвинив его в домогательствах к сыну.
Сообщалось, что мужчина повез нескольких мальчиков на конкурс в Тюмень, а вечером решил оставить их у себя в квартире. Ночью, по версии правоохранителей, он стал приставать к детям и демонстрировать им свои половые органы.
В Омутинке тогда многие отреклись от Алексея, однако осталась небольшая группа поддержки из коллег, выпускников и учеников, которые были убеждены в невиновности педагога. Также адвокат мужчины Александр Акимов многократно говорил о том, что у стороны обвинения нет доказательств вины географа, помимо слов обвинителя.
В ходе рассмотрения дела, мужчине стало плохо и его поместили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, после чего его признали невменяемым. Однако адвокату Алексея удалось оспорить это решение и вскоре дело будет рассматриваться в Тюмени с самого начала.
История педагога-организатор из Ишима Анастасия Шумилова, которую вынудили уволиться из школы №8 из-за откровенных фото, уже облетела всю страну. После того, как в социальных сетях стали обсуждать ее вторую — модельную работу. Многим не понравилось, что женщина, работающая в школе снимается в «горячих» фотосессиях. В итоге девушке поставили ультиматум — либо она удаляет из соцсетей все свои фотографии, прекращает работать моделью, либо увольняется. Анастасия выбрала второй вариант.
Однако педагог планирует отстаивать свои права и уже обратилась в прокуратуру, в частности из-за того, что опубликовавший ее модельные фото житель Ишима Владимир Воронин, по мнению Анастасии, грубо нарушил статью Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина».
«Мне очень нравится работать с детьми — я хочу работать по своей специальности педагога. Но также дорого и мое увлечение моделингом — я 10 лет им занимаюсь. Директор школы мне сказала, что учебному заведению не нужны модели. Меня уволили без обходного листа, без отработки 2 недели, с нарушением трудового кодекса — по закону работодатель не имеет права принуждать к увольнению по собственному желанию работника, если у него на иждивении имеется ребенок, которому нет трех лет. Моему ребенку нет двух лет», — сообщила девушка.
Девушка уже успела сняться в шоу «Мужское и Женское» и сейчас активно ведет социальные сети.
В гимназии № 12 произошла жуткая трагедия. На уроке физкультуры скончался ученик 11 класса. Во время пробежки парню стало плохо — он присел на корточки и потом упал. Сотрудники учебного заведения вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшему проводили расширенную сердечно-легочную реанимацию. Медики около часа боролись за жизнь тюменского школьника, но безрезультатно. Позже стало известно, что мальчик погиб из-за острой сердечной недостаточности, возникшей на фоне заболевания, которое проходило без симптомов и не было диагностировано.
Первым делом общественность начала осуждать стали учителя физкультуры, который не сумел спасти мальчика. Однако за него вступился и директор гимназии, которая публично заявила, что педагог сделал все, что мог.
Позже его невиновность в произошедшем подтвердили и следователи, по итогу проведенных мероприятий, возбуждать уголовное дело не стали, так как не было установлено, что смерть школьника имела криминальный характер или свою роль сыграла халатность.
Еще один учитель обвиняется по 3 эпизодам части 3 статьи 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия. Преподавателя тюменской школы задержали по подозрению в том, что он, переписываясь со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.
За этого педагога активно вступились родители учеников, убежденные в том, что мужчину оклеветали.
«Ни у кого нет нареканий в его сторону. Да, бывало такое, что делал строгие замечания детям, забирал гаджеты. Моя дочь тоже жаловалась на него. Но поговорив с ним лично, я поняла, что он был прав. Человек двадцать лет проработал в школе, имеет звание „Учитель года“. Уверены, что он не виновен. Возможно, кому-то просто не понравилось, что учитель сделал замечание или поставил плохую оценку. И решили вот так ему отомстить», — рассказали NEFT родители школьников.
Родителей также удивило то, что педагог не получил поддержки от руководства школы. По их словам, об инциденте стало известно в понедельник 6 февраля. Директор учебного заведения сразу же подписал заявление на увольнение, якобы, по собственному желанию, с целью защитить репутацию школы.