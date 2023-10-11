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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 октября

11 октября 2023, 04:33
Фото: 1MI
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 октября
К середине рабочей недели погода стала особенно осенней. П по прогнозу синоптиков 11 октября в Тюменской области будет прохладно и пасмурно, ветер юго-западный с порывами до 3-4 м/с. Температура воздуха составит +3…+8 С°.

В Тюмени 11 октября дождь со снегом может наблюдаться в первой половине дня. Скорость юго-западного ветра составит до 4,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +2…+8 С°, вечером и ночью температура не превысит +3…+4 С°.

УФ-индекс — 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 07:01, закат в 17:48, продолжительность дня 10 часов 47 минут.

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В Тобольске в среду, 9 октября, по прогнозам синоптиков, небольшой дождь ожидается ко второй половине дня. Утренний южный ветер сменится в полудню на юго-западный с порывами до 2-3 м/с. К середине дня воздух прогреется с 0 С°до 8 С°, вечером ожидается похолодание до 3-4 С°.

УФ-индекс — 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:52, закат в 17:35, продолжительность дня 10 часов 43 минуты.

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В Ялуторовске 11 октября дождей не ожидается, на протяжении всего дня будет облачно, но ч прояснениями. Ветер будет юго-западным с порывами до 5 м/с. В первой половине дня температура воздуха составит +1…+8 С°. Во второй — +2…+4 С°.

УФ-индекс — 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:57, закат в 17:45, продолжительность дня 10 часов 48 минут.

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В Заводоуковске в среду, 11 октября осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным с порывами до 4 м/с. Температура воздуха составит +1…+8 С° утром и в дневные часы, во второй половине дня ожидается до +2….+4 С°.

УФ-индекс — 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:55, закат в 17:45, продолжительность дня 10 часов 49 минут.

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В Ишиме 11 октября, по прогнозам метеорологов, обойдется без осадков, будет облачно с прояснениями. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +7…+9 С°, в темное время суток столбики термометров опустятся до +2…+4 С°.

УФ-индекс — 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:44, закат в 17:34, продолжительность дня 10 часов 50 минут.

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