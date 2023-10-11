Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 октября

В Ялуторовске 11 октября дождей не ожидается, на протяжении всего дня будет облачно, но ч прояснениями. Ветер будет юго-западным с порывами до 5 м/с. В первой половине дня температура воздуха составит +1…+8 С°. Во второй — +2…+4 С°.