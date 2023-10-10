«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сегодня ситуация в тюменский школах кардинально отличается от той, что была 5 лет назад. Если ранее зайти в школу мог практически любой человек, то теперь путь преграждает КПП и охранник, которому запрещено пускать в заведение даже родителей, если на то нет особого распоряжения.
В соответствии с пунктом 6 статьи 28 ФЗ №273 от 29.12.2012 образовательные учреждения обязаны обеспечивать безопасность детей во ходе учебного процесса. Вдобавок в постановлении Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 указано, что все организации, где при террористических операциях могут пострадать от сотни человек должны охраняться силами ЧОП и ведомственной охраны. А потому в тюменских школах на контрактной основе работают более 7 десятков частных охранных предприятий. Причем чаще всего в школах установлено по 2 пункта охраны — один у ворот школы, а второй — в рекреации на 1 этаже.
Однако ни у одного из них нет при себе оружия, что часто вызывает беспокойства у тюменцев. В этом вопросе горожане делятся на 2 лагеря: одни считают, что безоружный охранник бесполезен, другие убеждены, что школа — это не то место, где детей должны встречать с автоматом.
Этот вопрос уже поднимали тюменские депутаты на одном из заседаний комиссии по городскому общественному самоуправлению. Тогда было предложено выдать охранникам летальное оружие.
Однако заместитель главы города Петр Вагин заявил, что это невозможно.
«Конечно, идеально посадить целую вооруженную группу, но сделать такое невозможно. В школе сидит лицензированный сотрудник. Он вызывает по тревожной кнопке группу, которая обеспечивает эту работу», — сказал он.
С ним солидарна и директор департамента образования администрации города Ольга Тренина, она пояснила, что в случае нападения, невооруженный охранник может нажать ту самую тревожную кнопку и сообщить о ЧС сотрудникам Росгвардии.
«В школах работают видеокамеры, контрольно-пропускные пункты. Бюджетом Тюмени на 2023 год предусмотрено усиление охранных функций. В частности, все школы и детские сады будут оборудованы сигнализацией по периметру первого этажа, на окнах и дверях. В некоторых учреждениях будет обновлена система видеонаблюдения», — отметила Тренина.
По информации городского департамента безопасности жизнедеятельности в Тюмени в детсадах и школах физическая охрана и системы видеонаблюдения работают в 252 зданиях (всего их 300 вместе с учреждениями молодежной политики), везде имеются кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт отдела вневедомственной охраны.
Для проверки работы всех систем обеспечения безопасности в прошлом году в городе было проведено 850 инструктажей и 425 тренировок антитеррористического характера, в которых участвовали около 120 тысяч человек.
Сотрудники ЧОПов, работающие в школах обязаны пройти специальную подготовку, ориентированную именно на образовательные учреждения. Но, как уже выяснилось, главное их оружие на случай ЧС — тревожная кнопка. Однако, сотрудники Росгвардии, которым поступает вызов, должны прибыть на место буквально за несколько минут.
«Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны проходят по улицам, находящимся в непосредственной близости к школам, детсадам и другим образовательным учреждениям. Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия сотрудники Росгвардии принимают участие в комплексных проверочных мероприятиях, категорировании объектов, а также проводят тренировочные учения по отработке вопросов, связанных с ЧС», — объяснил заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по городу Тюмени Владимир Звонарев.
А начальник отдела вневедомственной охраны Александр Савин добавил, что на сегодняшний день тревожными кнопками оборудованы все школы, пришкольные и загородные лагеря.
А для того, чтобы контролировать уровень подготовки сотрудников ЧОПа, планово проводятся контрольные мероприятия, в рамках межведомственного взаимодействия сотрудники Росгвардии принимают в них участие, а также проводят тренировочные учения по отработке вопросов, связанных с ЧС.
Однако ответственность за безопасность детей лежит именно на руководителе учебного заведения. В случае возникновения ЧС, именно директор будет отвечать по фактам нарушения регламента действий, ели таковые будут установлены.
Когда вопрос касается безопасности детей, кажется, что любые дополнительные меры не будут лишними, однако многие из предложений на деле могут, наоборот, усугубить ситуацию. Так долго время тюменцы предлагали осматривать всех учеников в школе с металлоискателем, однако идея оказалась провальной, ибо такая мера создала бы на входе в огромные очереди.
«Да о таком говорили, но от этой идеи отказались сразу, вы представьте, каждого ученика проверить! Причем в этот момент ты не наблюдаешь за общей обстановкой, а там в очереди куча детей и в этой очереди как раз и может произойти ЧП», — рассказал сотрудник тюменского ЧОПа, охраняющий одну из школ Тюмени.
Идея с оружием ему тоже чужда, так как, по мнению охранника, нужно делать все для того, чтобы в школе и садике вовсе не было оружия, а не приносить его туда в руках сотрудника.
«Если произойдет такое, что с охранником что-то случится, то огнестрельное оружие останется в свободном распоряжении злоумышленника, допустить такое нельзя», — говорит охранник.
Однако он и другие жители города считают, что вполне разумной мерой будет проведение квартальных аттестаций сотрудников ЧОПов, где будет проверяться их физическая подготовка, скорость реакции и способность противостоять злоумышленнику. Это поможет окончательно исключить из рядов охранников «пенсионеров-вахтеров» и обеспечить школы и садики компетентной охраной.