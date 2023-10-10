«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 ФЗ №273 от 29.12.2012 образовательные учреждения обязаны обеспечивать безопасность детей во ходе учебного процесса. Вдобавок в постановлении Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 указано, что все организации, где при террористических операциях могут пострадать от сотни человек должны охраняться силами ЧОП и ведомственной охраны. А потому в тюменских школах на контрактной основе работают более 7 десятков частных охранных предприятий. Причем чаще всего в школах установлено по 2 пункта охраны — один у ворот школы, а второй — в рекреации на 1 этаже.