«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
«Наш город» уже сообщал о том, что в районе Комарово установлены тонкие опоры освещения, предназначенные для дворовых территорий, которые подрядчик в рамках контракта с тюменскими властями, установил вместо уличных, которые по условиям соглашения, должны быть значительно толще.
Этот факт обеспокоил исполнительного директора комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию», почетного строителя России Алексея Савоськина, так как этот фактор негативно сказывается на безопасности дорожного движения.
«Если автомобиль врезается в эту опору „из фольги“, то фонарь падает и убивает водителя или пешехода. Именно поэтому для уличных фонарей используются более толстые опоры — это часть обеспечения безопасности», — объясняет директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин.
Также по дворовым опорам освещения из-за при мощных порывах ветра начинает идти вибрация, из-за чего лампы быстро перегорают и объект вовсе остается без освещения.
Юрист Игорь Шадрин пояснил, что в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, он по закону стоит выше экономических результатов хозяйственной деятельности. А потому он рекомендовал провести экспертизу по вопросу соблюдения условий контракта. К тому же, по замерам Савоськина, нормативы, указанные в проектной документации на организацию освещения, не соответствуют фактическим показателям.
Общественник полагает, что таким образом подрядчик «заработал» около 2 миллионов рублей, поставив дворовые опоры вместо уличных.
В городской администрации ответили на запрос «Нашего города и объяснили причины расхождения в фактических показателях и контрактных.
«Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству наружного освещения по ул. Волостная был заключен 25.11.2019. Срок выполнения работ по муниципальному контракту до 15.12.2019. При выполнении муниципального контракта подрядной организацией направлено обращение в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта о том, что опоры наружного освещения указанные в проектной документации отсутствуют на заводе изготовителе и имеют длительный срок изготовления. Учитывая короткие сроки выполнения работ по муниципальному контракту, подрядной организацией предложена опора наружного освещения конструкции, необходимой для другого производителя аналогичной соблюдения светового потока рассчитанного в проектной документации, в связи с чем, данные опоры наружного освещения были согласованы», — объяснили «Нашему городу» в администрации Тюмени.
Также тюменские власти добавили, что указанные опоры, как и вся продукция используемая при выполнении работ по муниципальному контракту, имеют паспорта и сертификаты соответствия и в настоящее время опоры наружного освещения, установленные в рамках выполнения работ по муниципальному контракту, находятся в надлежащем эксплуатационном состоянии.
Ответ администрации удивил Алексея Савоськина, так как, по его мнению, когда генеральный подрядчик подавал заявку на участие в торгах на выполнение работ по устройству наружного освещения по улице Волостной, он изучил проектную документацию и добровольно согласился установить опоры, предусмотренные проектом, а значит он на стадии подготовки заявки проработал вопрос поставки проектных опор заводом изготовителем.
«Закон 44-ФЗ дает право участнику задать вопрос заказчику о возможности замены опор, на более дешевые меньшего размера и меньшей надежности, но как видим из ответа Администрации города Тюмени, победитель этого не сделал», — говорит общественник.
Он также предположил, что в процессе исполнения контракта заказчик, якобы, действовал в интересах подрядчика — для увеличения коммерческой прибыли, согласовав закупить дешевые опоры освещения.
«При том нужно понимать, что в России до полусотни заводов-изготовителей опор освещения, предусмотренных проектной документацией. Очевидны признаки уголовного деяния организованным преступным сообществом в составе чиновников и подрядчика. Данные публикации в СМИ необходимо считать обращениями для проведения до следственной проверки», — уверен Савоськин.
Также он полагает, что к делу должна подключиться ГИБДД по Тюменской области, которая имеет полномочия выписать предписание о замене опор освещения на основании угрозы безопасности участников дорожного движения. Однако для подтверждения факта угрозы для участников дорожного движения требуется проверка компетентных органов.