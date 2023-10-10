«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации

Юрист Игорь Шадрин пояснил, что в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, он по закону стоит выше экономических результатов хозяйственной деятельности. А потому он рекомендовал провести экспертизу по вопросу соблюдения условий контракта. К тому же, по замерам Савоськина, нормативы, указанные в проектной документации на организацию освещения, не соответствуют фактическим показателям.