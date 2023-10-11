nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Таксисты намерены не выйти на линию

Тюменские таксисты готовят бунты из-за отсутствия соцпакета

11 октября 2023, 03:36
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Таксисты намерены не выйти на линию

Тюменские таксисты готовят бунты из-за отсутствия соцпакета

Таксисты в Тюмени недовольны тем, что агрегаторы не предоставляют им социальные гарантии и страховку. Они готовят «тихую» забастовку и планируют массово не выйти на линию.
Сюжет
Таксист

«Таксисты хотят, чтобы „Яндекс. Go“ был официально признан их работодателем. Они также хотят получать все положенные социальные гарантии. Сейчас этого нет. Если ты не вышел на работу из-за болезни, то это твои проблемы. Если хочешь съездить в отпуск — копи деньги. Никаких компенсаций от агрегатора не предусмотрено», — цитирует URA.RU владельца одного из местных таксопарков.

В результате «тихой» забастовки, когда таксисты массово не выйдут на линию, цена на услуги мгновенно вырастет, что, по мнению таксистов, спровоцирует коллапас.

Как ранее сообщал «Наш город», в начале сентября в регионе услуги такси могли предоставлять 4,2 тысячи водителей такси. Они были занесены в специальный реестр. По данным ведомства, все авто имели действующие разрешения и автоматически были занесены в систему. Всего действуют три реестра: перевозчиков, такси и служб заказа такси.

С 1 сентября цены на услуги такси в Тюмени резко повысились. В связи с введением новых законов о перевозчиках средний чек на поездку в такси вырос сразу на 115 рублей с 320 до 435 рублей. В Москве одна поездка может стоить и 800 рублей (в среднем).

Читайте также:
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?«Надо было заказывать комфорт»: тюменцы ругаются с таксистами из-за музыки. ВидеоЧисло заказов растет: тюменские водители такси бойкотируют новый закон
#Общество#Тюмень#Такси#Таксист#Ольга Оздамар
Подпишитесь
«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?
Вчера, 06:24
Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой
Вчера, 12:43
«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов
Вчера, 08:27
В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег
Вчера, 08:15
«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации
Вчера, 03:20
«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 11:01