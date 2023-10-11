Тюменские таксисты готовят бунты из-за отсутствия соцпакета

«Таксисты хотят, чтобы „Яндекс. Go“ был официально признан их работодателем. Они также хотят получать все положенные социальные гарантии. Сейчас этого нет. Если ты не вышел на работу из-за болезни, то это твои проблемы. Если хочешь съездить в отпуск — копи деньги. Никаких компенсаций от агрегатора не предусмотрено», — цитирует URA.RU владельца одного из местных таксопарков.