Тюменские таксисты готовят бунты из-за отсутствия соцпакета

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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«Таксисты хотят, чтобы „Яндекс. Go“ был официально признан их работодателем. Они также хотят получать все положенные социальные гарантии. Сейчас этого нет. Если ты не вышел на работу из-за болезни, то это твои проблемы. Если хочешь съездить в отпуск — копи деньги. Никаких компенсаций от агрегатора не предусмотрено», — цитирует URA.RU владельца одного из местных таксопарков.
В результате «тихой» забастовки, когда таксисты массово не выйдут на линию, цена на услуги мгновенно вырастет, что, по мнению таксистов, спровоцирует коллапас.
Как ранее сообщал «Наш город», в начале сентября в регионе услуги такси могли предоставлять 4,2 тысячи водителей такси. Они были занесены в специальный реестр. По данным ведомства, все авто имели действующие разрешения и автоматически были занесены в систему. Всего действуют три реестра: перевозчиков, такси и служб заказа такси.
С 1 сентября цены на услуги такси в Тюмени резко повысились. В связи с введением новых законов о перевозчиках средний чек на поездку в такси вырос сразу на 115 рублей с 320 до 435 рублей. В Москве одна поездка может стоить и 800 рублей (в среднем).