«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?

С 1 сентября вступает в силу «закон о такси», согласно которому в регионах страны должны быть введены реестры перевозчиков и автомобилей сервисов по перевозке пассажиров. Для легальной работы водитель обязан зарегистрироваться в специальном реестре, а также не иметь непогашенной судимости за насильственные преступления и более трех неоплаченных административных штрафов. Также службы заказа такси обязаны организовать медосмотры самозанятых водителей, проверить их разрешение на работу, а также провести техосмотр автомобилей до начала рейса и в конце рабочего дня. Главной целью закона, по мнению его разработчиков, должно стать усиление ответственности агрегатора такси за пассажира во время поездки.