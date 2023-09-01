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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Такси теперь может позволить себе не каждый.

«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?

1 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Такси теперь может позволить себе не каждый.

В Тюмени после нового закона о такси цены на услуги взлетели в разы

С 1 сентября в России ужесточили контроль за перевозками пассажиров такси, в связи с чем цены на поездки резко подскочили. Сколько теперь придется платить за поездки и не пройдут ли в сервисах по перевозкам массовые увольнения? Расследование «Нашего города».
Сюжет
Таксист

Рост цен на 30%

С 1 сентября вступает в силу «закон о такси», согласно которому в регионах страны должны быть введены реестры перевозчиков и автомобилей сервисов по перевозке пассажиров. Для легальной работы водитель обязан зарегистрироваться в специальном реестре, а также не иметь непогашенной судимости за насильственные преступления и более трех неоплаченных административных штрафов. Также службы заказа такси обязаны организовать медосмотры самозанятых водителей, проверить их разрешение на работу, а также провести техосмотр автомобилей до начала рейса и в конце рабочего дня. Главной целью закона, по мнению его разработчиков, должно стать усиление ответственности агрегатора такси за пассажира во время поездки.

«Наш город» провел эксперимент и сравнил цены на поездку по одному и тому же маршруту 31 августа и 1 сентября. Результаты неприятно удивляют. Несмотря на то, что жителей готовили к тому, что цены подскочат на 30-40 рублей, реальность оказалась жестче. Цена по поездку в одно и то же время по тому же маршруту выросла на 34%.

«Отчасти это все же связано с 1 сентября. Заказов сегодня много. Но обычно и на высоком спросе ценник не настолько высокий был. Так что пока непонятно, это сервис так на родителях школьников и студентах наживается или же нововведения действуют», — рассказал «Нашему городу» таксист сервиса «Яндекс.GO» Дмитрий.
Высокие цены на поездки пока радуют водителей, но последствия повышения цен могут быть плачевными для кармана сотрудникаВысокие цены на поездки пока радуют водителей, но последствия повышения цен могут быть плачевными для кармана сотрудника
Высокие цены на поездки пока радуют водителей, но последствия повышения цен могут быть плачевными для кармана сотрудника
Фото: 1MI

Он также признался, что многие его коллеги отказались от работы в агрегаторе, кому-то пришлось уйти из-за несоответствию новым требованиям, а кто-то ушел по собственному желанию, понимая, что работа становится невыгодной. Отчасти и из-за этого подскочили цены, ибо число водителей вдвое, а то и втрое меньше, чем пассажиров, вызывающих автомобиль.

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Будет еще хуже?

Однако сейчас действую еще не все правила, по идее уже с сегодняшнего дня в салоне такси должен быть указан номер записи из реестра, информация о водителе и перевозчике, срок действия и номер разрешения на перевозку, а также номер автомобиля и контактный телефон для жалоб, однако пока соответствующей таблички в авто не было.

«У нас там полный бардак сейчас. Не дали времени нормально подготовиться к этим нововведениям и сейчас с колес все пытаются кое-как сделать. Я вам честно скажу, что и ОСАГО у большинства водителей еще нет. Многие верят, что это правило могут отменить и не спешат тратить на это кучу денег», — рассказал таксист Дмитрий.

Напомним, что одно из нововведений обязывает водителей иметь полис ОСАГО для перевозчиков. Заплатить за этот документ придется около 70 тысяч рублей, что для сотрудников служб такси — ощутимая сумма.

«Работать теперь будет просто не выгодно. И так 70% зарплаты уходит на бензин и ремонт машины, теперь еще и это. Почему я не уволился еще? Надежда, как говориться, умирает последней. Может как-то разрулят этот вопрос, если все массово откажутся тратить на это свои деньги», — надеется таксист сервиса «Uber» Михаил.
Многие таксисты надеятся на лояльность руководства агрегаторов, которые не захотят потерять сотрудников Многие таксисты надеятся на лояльность руководства агрегаторов, которые не захотят потерять сотрудников
Многие таксисты надеятся на лояльность руководства агрегаторов, которые не захотят потерять сотрудников
Фото: 1MI

Однако, если агрегаторы и таксисты все же выполнят все требуемые условия, то цены подскочат снова. В случае, если ОСАГО решат оплатить сервисы, то это обязательно отразиться на ценах. Хотя уже сейчас, глядя на стоимость поездки, кажется, что общественный транспорт не такая уж и плохая идея.

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К чему может привезти отказ от такси?

Помимо прочих требований, сейчас водителям запрещено работать более 40 часов в неделю, что существенно снижает доходы таксистов, работавших каждый день по 8-10 часов. Ранее водителей привлекала возможность больше зарабатывать при применении больших усилий, но сейчас это правило заставляет многих задуматься о смене профессии.

«У нас с инфляцией и так спрос на услуги таксистов немного упал, а теперь так совсем заказов мало будет. Я вот думаю, что тут два варианта развития событий. Либо у нас останется такси для богатых и будет мало водителей и мало пассажиров, либо агрегаторы все же собьют цены, чтобы количеством заказов наверстать затраченные средства. Для пассажиров явно лучше второе, но для водителей оба варианта плохи», — поделился таксист сервиса «Максим» Владимир.

Пассажиры уже бьют тревогу и оценивают варианты поездок на работу с использованием общественного транспорта. Ведь за 29-30 рублей доехать можно до любой точки города, а если в нужное место ездит экспресс-рейс, то поездка не займет много времени.

«Сегодня отвезла дочь в школу на такси — выбора не было. Но раньше я часто домой с работы на „убере“ добиралась, сейчас придется эту привычку пересмотреть, дороговато для меня. Да и на автобусе, как оказалось, можно за 35 минут добраться — не так плохо», — говорит тюменка Дарья Хрущева.
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Сейчас еще нужно понаблюдать за динамикой цен на такси, так как нельзя не учитывать влияние 1 сентября на тарифы. Однако прогнозы у водителей и пассажиров пока неутешительные. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то многие таксисты существенно потеряют в доходах, что сделает работу в этой сфере невыгодной. А чем меньше таксистов, тем выше ценник.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Такси#Таксист#Перевозки#ОСАГО#Алиса Вернер#Служба такси#Реформа
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