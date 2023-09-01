«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
С 1 сентября вступает в силу «закон о такси», согласно которому в регионах страны должны быть введены реестры перевозчиков и автомобилей сервисов по перевозке пассажиров. Для легальной работы водитель обязан зарегистрироваться в специальном реестре, а также не иметь непогашенной судимости за насильственные преступления и более трех неоплаченных административных штрафов. Также службы заказа такси обязаны организовать медосмотры самозанятых водителей, проверить их разрешение на работу, а также провести техосмотр автомобилей до начала рейса и в конце рабочего дня. Главной целью закона, по мнению его разработчиков, должно стать усиление ответственности агрегатора такси за пассажира во время поездки.
«Наш город» провел эксперимент и сравнил цены на поездку по одному и тому же маршруту 31 августа и 1 сентября. Результаты неприятно удивляют. Несмотря на то, что жителей готовили к тому, что цены подскочат на 30-40 рублей, реальность оказалась жестче. Цена по поездку в одно и то же время по тому же маршруту выросла на 34%.
«Отчасти это все же связано с 1 сентября. Заказов сегодня много. Но обычно и на высоком спросе ценник не настолько высокий был. Так что пока непонятно, это сервис так на родителях школьников и студентах наживается или же нововведения действуют», — рассказал «Нашему городу» таксист сервиса «Яндекс.GO» Дмитрий.
Он также признался, что многие его коллеги отказались от работы в агрегаторе, кому-то пришлось уйти из-за несоответствию новым требованиям, а кто-то ушел по собственному желанию, понимая, что работа становится невыгодной. Отчасти и из-за этого подскочили цены, ибо число водителей вдвое, а то и втрое меньше, чем пассажиров, вызывающих автомобиль.
Однако сейчас действую еще не все правила, по идее уже с сегодняшнего дня в салоне такси должен быть указан номер записи из реестра, информация о водителе и перевозчике, срок действия и номер разрешения на перевозку, а также номер автомобиля и контактный телефон для жалоб, однако пока соответствующей таблички в авто не было.
«У нас там полный бардак сейчас. Не дали времени нормально подготовиться к этим нововведениям и сейчас с колес все пытаются кое-как сделать. Я вам честно скажу, что и ОСАГО у большинства водителей еще нет. Многие верят, что это правило могут отменить и не спешат тратить на это кучу денег», — рассказал таксист Дмитрий.
Напомним, что одно из нововведений обязывает водителей иметь полис ОСАГО для перевозчиков. Заплатить за этот документ придется около 70 тысяч рублей, что для сотрудников служб такси — ощутимая сумма.
«Работать теперь будет просто не выгодно. И так 70% зарплаты уходит на бензин и ремонт машины, теперь еще и это. Почему я не уволился еще? Надежда, как говориться, умирает последней. Может как-то разрулят этот вопрос, если все массово откажутся тратить на это свои деньги», — надеется таксист сервиса «Uber» Михаил.
Однако, если агрегаторы и таксисты все же выполнят все требуемые условия, то цены подскочат снова. В случае, если ОСАГО решат оплатить сервисы, то это обязательно отразиться на ценах. Хотя уже сейчас, глядя на стоимость поездки, кажется, что общественный транспорт не такая уж и плохая идея.
Помимо прочих требований, сейчас водителям запрещено работать более 40 часов в неделю, что существенно снижает доходы таксистов, работавших каждый день по 8-10 часов. Ранее водителей привлекала возможность больше зарабатывать при применении больших усилий, но сейчас это правило заставляет многих задуматься о смене профессии.
«У нас с инфляцией и так спрос на услуги таксистов немного упал, а теперь так совсем заказов мало будет. Я вот думаю, что тут два варианта развития событий. Либо у нас останется такси для богатых и будет мало водителей и мало пассажиров, либо агрегаторы все же собьют цены, чтобы количеством заказов наверстать затраченные средства. Для пассажиров явно лучше второе, но для водителей оба варианта плохи», — поделился таксист сервиса «Максим» Владимир.
Пассажиры уже бьют тревогу и оценивают варианты поездок на работу с использованием общественного транспорта. Ведь за 29-30 рублей доехать можно до любой точки города, а если в нужное место ездит экспресс-рейс, то поездка не займет много времени.
«Сегодня отвезла дочь в школу на такси — выбора не было. Но раньше я часто домой с работы на „убере“ добиралась, сейчас придется эту привычку пересмотреть, дороговато для меня. Да и на автобусе, как оказалось, можно за 35 минут добраться — не так плохо», — говорит тюменка Дарья Хрущева.
Сейчас еще нужно понаблюдать за динамикой цен на такси, так как нельзя не учитывать влияние 1 сентября на тарифы. Однако прогнозы у водителей и пассажиров пока неутешительные. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то многие таксисты существенно потеряют в доходах, что сделает работу в этой сфере невыгодной. А чем меньше таксистов, тем выше ценник.