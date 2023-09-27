«Надо было заказывать комфорт»: тюменцы ругаются с таксистами из-за музыки. Видео

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Тюменка пожаловалась на таксиста, из-за громкой музыки. Она разговаривала по телефону с заказчиком, но водитель отказал ей в просьбе сбавить звук.
«Надо было заказывать комфорт, моя машина что хочу то и делаю», — отметил водитель такси в ответ на замечания пассажирки.
По данным «Нашего города», подобные конфликты происходят постоянно, но обычно водители убавляют звук или выключают музыку.
«Я особо не спорю с пассажиром если ему музыка не нравится. Мне она помогает немного отвлечься от работы, но если мешает — выключаю», — сообщил «Нашему городу» таксист Валерий Н.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября цены на услуги такси в Тюмени резко повысились. В связи с введением новых законов о перевозчиках средний чек на поездку в такси вырос сразу на 115 рублей с 320 до 435 рублей. В Москве одна поездка может стоить и 800 рублей (в среднем).