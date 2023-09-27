«Надо было заказывать комфорт»: тюменцы ругаются с таксистами из-за музыки. Видео

Ранее сообщалось, что с 1 сентября цены на услуги такси в Тюмени резко повысились. В связи с введением новых законов о перевозчиках средний чек на поездку в такси вырос сразу на 115 рублей с 320 до 435 рублей. В Москве одна поездка может стоить и 800 рублей (в среднем).