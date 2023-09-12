Цены на такси в Тюмени обречены на еще больший рост

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Закон о такси — это совсем не подарок для перевозчиков, сообщают «Новые Известия». С 1 сентября в связи законодательными инициативами средний чек на поездку в такси вырос сразу на 115 рублей с 320 до 435 рублей. В Москве одна поездка может стоить и 800 рублей (в среднем). В регионах ценник вырос почти на 35%, сооьщает сервис «Максим».
Помимо больших ценников на услуги дорожают и машины. Эти расходы тоже перекладываются на конечного потребителя. За 3 года стоимость автомобилей увеличилась почти в 2 раза, запчастей почти в 5 раз, услуги СТО почти на 50-60%. Растут цены на горючее, особенно не повезло тем, кто должен сейчас менять машину из-за выработки ресурса.
Таксисты задумываются об экономической целесообразности при таком уровне цен, говорит председатель комитета Московской Торгово-Промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.
«Многие перевозчики продолжают эксплуатировать старые автомобили, срок их эксплуатации увеличивается. При увеличении срока вырастает и стоимость владения транспортным средством, что также негативно сказывается на стоимости поездок, потому что вырастают практически все затраты», — отмечает Богдан Коношенко.
По словам Андрея Попкова, новый закон лоббировали агрегаторы. Теперь они взяли на себя все основные функции перевозчиков, они решают сколько платить водителю, сколько водитель может работать. Они же могут отключить водителей от системы.
Главный монополист — Яндекс.Такси. Он сейчас аккумулирует 75% выручки агрегаторов.
Ещё одна крупная проблема — страхование машины. Её стоимость увеличилась от 100 тысяч рублей в Тюмени до 250 тысяч рублей в Москве. Всё эти расходы тоже несёт пассажир. Другое дело в Москве появилась проблема просто купить подобный полис. Страховщики не хотят страховать такси и даже за большие деньги. В конечном итоге, говорят эксперты, готовится нужно только к одному — высоким ценам. Период понижения цен на услуги такси закончился. Впереди нас ждёт только рост. Сами агрегаторы прогнозируют, что цены вырастут до конца года еще на 30%.
По оценке АНО «Общественный совет по развитию такси», извозом в стране занимаются 2 миллиона человек, а разрешение имеют 400 тысяч человек — четверо из пяти работают без лицензии. Но это средняя температура по больнице. Ситуация в реальных таксопарках по стране еще хуже. Первыми под удар попадут, кто сдает авто в аренду без желтых номеров и лицензий, также те, кто ща тянет лямку выкупа. Самозанятые и ИП сами сменят деятельность. Начнут закрываться таксопарки.