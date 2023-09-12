Цены на такси в Тюмени обречены на еще больший рост

Ещё одна крупная проблема — страхование машины. Её стоимость увеличилась от 100 тысяч рублей в Тюмени до 250 тысяч рублей в Москве. Всё эти расходы тоже несёт пассажир. Другое дело в Москве появилась проблема просто купить подобный полис. Страховщики не хотят страховать такси и даже за большие деньги. В конечном итоге, говорят эксперты, готовится нужно только к одному — высоким ценам. Период понижения цен на услуги такси закончился. Впереди нас ждёт только рост. Сами агрегаторы прогнозируют, что цены вырастут до конца года еще на 30%.