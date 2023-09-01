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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Число заказов растет: тюменские водители такси бойкотируют новый закон

Число заказов растет: тюменские водители такси бойкотируют новый закон

1 сентября 2023, 12:41
Фото: 1MI
В областной столице в День знаний такси продолжает работу в прежнем режиме. Об этом «Нашему городу» сообщили водители работающие с агрегаторами.
«1 сентября наступило, а закон не заработал», — отметил водитель сервиса Taxee Driver Константин В.

Более того, сегодня отмечается рост заказов для перевозчиков. Сервисы просят свободных тюменцев выйти на линию. Стоимость одного заказа доходит до 1 200 рублей.

«Без тебя не справятся. Доступ к заказам открыт, пора зарабатывать», — это сообщение рассылает сервис по заказу такси работающий в Тюмени.

Водители продолжают работу и без учёта новых правил, которые вступили в силу 1 сентября. Ряд водителей предполагает, что пока законодательные изменения серьёзно ударят по перевозчикам в крупнейших городах РФ, в Тюмени всё осталось как есть.

Фото: скрин тг-канала "Такси Тюмень чат"
«Чтоб отправить огромное количество людей в блок на это уйдёт время», — сообщил «Нашему городу» тюменец Владислав П.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступил в силу обновленный перечень неисправностей автомобилей, с которыми нельзя эксплуатировать транспортное средство, который шокировал тюменских водителей.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Такси#Служба такси
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