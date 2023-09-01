Число заказов растет: тюменские водители такси бойкотируют новый закон

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
«1 сентября наступило, а закон не заработал», — отметил водитель сервиса Taxee Driver Константин В.
Более того, сегодня отмечается рост заказов для перевозчиков. Сервисы просят свободных тюменцев выйти на линию. Стоимость одного заказа доходит до 1 200 рублей.
«Без тебя не справятся. Доступ к заказам открыт, пора зарабатывать», — это сообщение рассылает сервис по заказу такси работающий в Тюмени.
Водители продолжают работу и без учёта новых правил, которые вступили в силу 1 сентября. Ряд водителей предполагает, что пока законодательные изменения серьёзно ударят по перевозчикам в крупнейших городах РФ, в Тюмени всё осталось как есть.
«Чтоб отправить огромное количество людей в блок на это уйдёт время», — сообщил «Нашему городу» тюменец Владислав П.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступил в силу обновленный перечень неисправностей автомобилей, с которыми нельзя эксплуатировать транспортное средство, который шокировал тюменских водителей.