В Тюменской области более 4 тысяч автомобилей внесли в реестр такси

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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По данным ведомства, все авто имели действующие разрешения и автоматически были занесены в систему — реестр транспортных средств, которые допущены до работы в такси, находится в открытом доступе. В ближайшее время начнется работа по внесению в реестр автомобилей, документы по которым поступают по новым правилам.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 сентября в России в силу вступил новый закон о такси. Согласно ему, отныне данные о всех автомобилях, водители которых занимаются предоставлением услуг по перевозке пассажиров, должны быть зарегистрированы в специальных реестрах: реестре перевозчиков, реестре такси и реестре служб заказа такси.