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В Тюменской области более 4 тысяч автомобилей внесли в реестр такси

В Тюменской области более 4 тысяч автомобилей внесли в реестр такси

7 сентября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Официально в регионе услуги такси предоставляют 4 тысячи 237 автомобилей. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

По данным ведомства, все авто имели действующие разрешения и автоматически были занесены в систему — реестр транспортных средств, которые допущены до работы в такси, находится в открытом доступе. В ближайшее время начнется работа по внесению в реестр автомобилей, документы по которым поступают по новым правилам.

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Ранее «Наш Город» писал, что 1 сентября в России в силу вступил новый закон о такси. Согласно ему, отныне данные о всех автомобилях, водители которых занимаются предоставлением услуг по перевозке пассажиров, должны быть зарегистрированы в специальных реестрах: реестре перевозчиков, реестре такси и реестре служб заказа такси.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Пассажиры#Такси#Пассажирские перевозки#Служба такси
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