В Тюменской области более 4 тысяч автомобилей внесли в реестр такси

По данным ведомства, все авто имели действующие разрешения и автоматически были занесены в систему — реестр транспортных средств, которые допущены до работы в такси, находится в открытом доступе. В ближайшее время начнется работа по внесению в реестр автомобилей, документы по которым поступают по новым правилам.