В Тюмени до конца октября подорожает курятина и яйца

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По его словам, причиной роста цен станет ослабление рубля и, как следствие, подорожание кормов для птицы.
Рост цен на мясо птицы начался в конце лета — тогда курятина подорожала на 8% и стала стоить около 200 рублей за килограмм. Также выросли в цене чай, кофе, подсолнечное масло — от 5 до 12%.
«Проанализировав два последних сентябрьских отчета Росстата об индексе потребительских, цен можно предположить, что цены на куриные яйца вырастут к концу месяца на 1,5%, мясо кур — на 1,3%, хлеб, баранина, мука и гречневая крупа — на 0,2%», — сообщил Александр Соловьев РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области оптовые цены на птицу в начале октября увеличились до 190 рублей. В магазинах курятину продавали по 220 — 250 рублей за килограмм.