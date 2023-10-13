В Тюмени спрос на китайские автомобили вырос более чем в два раза

По данным Авито, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Тюменской области вырос на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 237,5%. Средняя стоимость новых китайских автомобилей в регионе составила 3 миллиона рублей, авто с пробегом китайских брендов — 670 тысяч рублей.