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В Тюмени спрос на китайские автомобили вырос более чем в два раза

В Тюмени спрос на китайские автомобили вырос более чем в два раза

13 октября 2023, 03:37
Фото: 1MI
Жители Тюменской области скупают китайские марки автомобилей. По словам представителей банков, с начала этого года спрос на китайские авто увеличился в два раза.

В целом по России по результатам регистраций легковых автомобилей за 8 месяцев 2023 года китайские марки занимают 47% в продажах новых легковых авто по сравнению с 13% за аналогичный период годом ранее.

По данным Авито, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Тюменской области вырос на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 237,5%. Средняя стоимость новых китайских автомобилей в регионе составила 3 миллиона рублей, авто с пробегом китайских брендов — 670 тысяч рублей.

Самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей в Тюменской области по итогам первого полугодия 2023 года стала Chery Tiggo 4 Pro. На втором месте — Chery Tiggo 7 Pro Max. Третью строчку рейтинга занимает Geely Coolray. Замыкают топ-5 самых востребованных моделей новых китайских авто в регионе Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max.

«В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на автомобили с пробегом. За год стоимость подержанных авто увеличилась более чем на 50%.

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