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Подельники по делу тюменца о взятке в 24,5 млн могут избежать ответственности

«Один за всех»: подельники по делу о взятке в 24,5 млн могут избежать ответственности

27 ноября 2023, 10:09
Фото: 1MI
Подельники по делу тюменца о взятке в 24,5 млн могут избежать ответственности

Подельники по делу тюменца о взятке в 24,5 млн могут избежать ответственности

Бывший заместитель директора крупной фирмы Павел Михайлов приговорен к 4,5 годам тюрьмы за получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Однако вся остальная «группа лиц» сейчас находится на свободе. Некоторые из подельников верят, что смогут вовсе избежать наказания.

Каждого осудят/отпустят по отдельности

Павел Михайлов уже отбывает наказание. Как известно, он, вместе с другими сотрудниками компании, занимающих высокие должности, получал взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписании исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ. Общая сумма взяток составила 24,5 миллиона рублей.

«В период времени с 01.01.2021 по 31.03.2021, заместитель директора ***** Стрельнов К.С, исполняющий обязанности директора ***** Михайлов П.И., заместитель директора ***** Калинин Н.В., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, путем угроз, высказанных в адрес директора ***** совершили вымогательство взятки в виде денег у в особо крупном размере», — указано в материалах дела, которые имеются в распоряжении редакции.

Позже в деле появился еще один фигурант — Виталий Лейкин. Изначально всех фигурантов дела поместили в СИЗО, как объясняет юрист Павел Шадрин, это нормальная практика, так как обвиняемых необходимо ограничить в социальных связях, которые могут сказаться на следствии.

«В большинстве случаев в громких делах по коррупции обвиняемые остаются в СИЗО прямо до оглашения приговора. у гособвинителя на то есть веское обоснование — вероятность угроз, отъезда или создание помех для следствия. Все это любой бизнесмен при деньгах может устроить. Вспомните, когда главу управы в тюмени задержали, его из СИЗО не выпускали вовсе. В таких делах иная мера пресечения вызывала бы вопросы», — говорит юрист.

Как сообщал прокурор Тюменской области Владислав Московских утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток на сумму более 24,5 млн рублей

Прокурор Тюменской области Владислав Московских, уголовные дела в отношении заместителей директора компании выделены в отдельные производства и уже направлены в суд. 5 марта 2022 года Кирилл Стрельцов, Никита Калинин были взяты под стражу, 30 марта был арестован и Виталий Лейкин. Однако фигуранты дела ждут результатов не в СИЗО, а на свободе.

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Все фигуранты дела проходят по пп. а, в ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере. А взяткодатели, как сообщают в прокуратуре, за исключением одного, освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений. Но на данный момент и получатели взяток оказались на свободе.

«Вся компания дожидается своих приговоров на свободе. Стрельцов ищет возможность заработать и трудоустроиться, он уверен в своей невиновности и последующем оправдательном приговоре. Калинин спокойно на свободе ожидает своего приговора, как и Лейкин, который продолжает заниматься своим бизнесом», — рассказал «Нашему городу» источник в правоохранительных органах

Причем изначально обвиняемым изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а позже ее вновь смягчили, оставив фигурантов дела под подпиской о невыезде.

Как объяснил адвокат Павел Руснаков, мера пресечения в тюменских судах изменяется очень редко.

«Это происходит в случаях, если следствие длительное время не проводит никаких следственных действий, если происходит переквалификация дела на менее тяжкое, если с какими-то нарушениями велось следствие или по ухудшению здоровья. Но эти случаи крайне редаки», — говорит адвокат.

Сейчас неизвестно по какой причине и на каком основании обвиняемым была изменена мера пресечения. Стоит также указать, что осужденный Михайлов полностью признал себя виновным в совершении преступления и содействовал следствию. Именно он приезжал на встречи с взяткодателем и позже осуществлял привод денег подельникам. Но сейчас бывшие коллеги Михайлова отрицают вину и продолжают зарабатывать деньги, будучи на свободе.

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