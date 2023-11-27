«Один за всех»: подельники по делу о взятке в 24,5 млн могут избежать ответственности

Сейчас неизвестно по какой причине и на каком основании обвиняемым была изменена мера пресечения. Стоит также указать, что осужденный Михайлов полностью признал себя виновным в совершении преступления и содействовал следствию. Именно он приезжал на встречи с взяткодателем и позже осуществлял привод денег подельникам. Но сейчас бывшие коллеги Михайлова отрицают вину и продолжают зарабатывать деньги, будучи на свободе.