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Тюменцы с высшим образованием реже идут на преступления

В Тюменской области менее 5% преступлений совершают мигранты

25 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI

Тюменцы с высшим образованием реже идут на преступления

В Тюменской области менее 10% преступлений совершают люди с высшим образованием. Среди мужчин-преступников лишь 8,5% имеют высшее образование, среди женщин — 13,5%.

Большая часть лиц, решившихся на нарушений закона, имеют начальное и основное общее образование, среднее профессиональное или среднее общее образование. Такие данные предоставила Генеральная прокуратура России.

Указано, что более 95% совершивших преступление — граждане России. Только 3,5% мужчин и 1,89% женщин из числа преступников не имеют российского гражданства или являются гражданами других государств.

Чаще всего на преступления идут те, у кого нет постоянного дохода (более 60%) и наемные рабочие (более 20%). Большей части преступников — от 30 до 49 лет (более 55%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сократилось число детских суицидов. В этом году жизнь самоубийством покончили 2 подростков, тогда как годом ранее таких случаев было 9. Также в 2023 сократился уровень подростковой преступности — было зарегистрировано 194 преступления, тогда как в 2022 году 273.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Преступность
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