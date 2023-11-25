В Тюменской области менее 5% преступлений совершают мигранты

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Большая часть лиц, решившихся на нарушений закона, имеют начальное и основное общее образование, среднее профессиональное или среднее общее образование. Такие данные предоставила Генеральная прокуратура России.
Указано, что более 95% совершивших преступление — граждане России. Только 3,5% мужчин и 1,89% женщин из числа преступников не имеют российского гражданства или являются гражданами других государств.
Чаще всего на преступления идут те, у кого нет постоянного дохода (более 60%) и наемные рабочие (более 20%). Большей части преступников — от 30 до 49 лет (более 55%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сократилось число детских суицидов. В этом году жизнь самоубийством покончили 2 подростков, тогда как годом ранее таких случаев было 9. Также в 2023 сократился уровень подростковой преступности — было зарегистрировано 194 преступления, тогда как в 2022 году 273.