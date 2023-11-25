В Тюменской области менее 5% преступлений совершают мигранты

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сократилось число детских суицидов. В этом году жизнь самоубийством покончили 2 подростков, тогда как годом ранее таких случаев было 9. Также в 2023 сократился уровень подростковой преступности — было зарегистрировано 194 преступления, тогда как в 2022 году 273.