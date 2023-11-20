В Тюменской области 8% работников зарабатывают в месяц менее 20 тысяч рублей

Лидером среди российских регионов с высокими зарплатами является Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тысяч рублей. На втором месте находится Ямал — там доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей превышает 52% работающего населения, менее 20 тысяч зарабатывают 0,4 сотрудников. На третьем месте — Магаданская область (47,6% имеют заработок 100 тысяч, 0,2% — менее 20 тысяч рублей).