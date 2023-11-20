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Тюменская область попала в 20-ку регионов с самыми высокими зарплатами

В Тюменской области 8% работников зарабатывают в месяц менее 20 тысяч рублей

20 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI

Тюменская область попала в 20-ку регионов с самыми высокими зарплатами

Тюменская область вошла в топ-20 российских регионов с самыми высокими зарплатами. По данным рейтинга РИА «Новости», доля тюменских работников с зарплатами 100 тысяч рублей в месяц составляет 14,1%.

Ежемесячный заработок ниже 20 тысяч рублей имеют 8% работающих жителей Тюменской области. В среднем уровень заработной платы в регионе составляет 31-70 тысяч рублей. По данному показателю область занимает 20 место.

Лидером среди российских регионов с высокими зарплатами является Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тысяч рублей. На втором месте находится Ямал — там доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей превышает 52% работающего населения, менее 20 тысяч зарабатывают 0,4 сотрудников. На третьем месте — Магаданская область (47,6% имеют заработок 100 тысяч, 0,2% — менее 20 тысяч рублей).

Также в 20-ке регионов России с самыми высокими заработными платами находится еще один регион УрФО — Югра (6 место). 100 тысяч рублей зарабатывают 34,7% работников, менее 20 тысяч 0,7%, средняя зарплата в ХМАО — 53-128 тысяч рублей.

Остальные регионы Уральского федерального округа в число субъектов страны в самыми высокими зарплатами не попали: Свердловская область заняла только 27 место, Челябинская — 38, Курганская область расположилась на 55 месте. Доля работающего населения с зарплатой 100 тысяч рублей составляет от 5,1 до 9,7%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых высокооплачиваемых специальностей входят агенты по недвижимости, водители грузовиков и каменщики. Представителям этих профессий готовы платить ежемесячно более 200 тысяч рублей.

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