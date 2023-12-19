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Тюменку будут судить за фиктивный допуск мигрантов в регион

«Взятки за экзамен»: тюменку будут судить за фиктивный допуск мигрантов в регион

19 декабря 2023, 06:00
Фото: nashgorod.ru

Тюменку будут судить за фиктивный допуск мигрантов в регион

ФСБ по Тюменской области пресекли работу тюменки, которая в составе ОПГ организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории региона. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемая, за деньги организовывала фиктивный прием комплексного экзамена для иностранных граждан, что позволяло мигрантам получать разрешение на временное проживание, вид на жительство или патент для работы на территории Российской Федерации.

«Следственным подразделением управления в отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч. 2 ст. 322.1 УК России — организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.

Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников ОПГ.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени силовики открыли охоту на иностранных граждан, получивших гражданство, но уклоняющихся от службы в армии. Массовые рейды с задержаниями проходят на стройках и в различных учреждениях

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