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Тюменцы будут судить за госизмену из-за спонсирования ВСУ.

«Переводил деньги ВСУ»: тюменца будут судить за госизмену

7 декабря 2023, 06:00
Фото: 1MI
Тюменцы будут судить за госизмену из-за спонсирования ВСУ.

Тюменцы будут судить за госизмену из-за спонсирования ВСУ

Статью 275 УК РФ вменяют жителю Тюмени. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области узнали, что тюменец оказывает финансовую помощь недружественному государству. При том средства, которые переводил злоумышленник, были направлены на поддержку ВС.

Видео: РУФСБ России по Тюменской области.
«По версии следствия указанный гражданин целенаправленно осуществил перевод денежных средств в целях финансирования Вооруженных сил Украины», — рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.

Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчина задержан и ожидает суда.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что еще один тюменец ожидает суда по делу о госизмене. По версии следствия, мужчина передавал украинским военным информацию о военных объектах на территории Тюменской области.

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