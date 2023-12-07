«Переводил деньги ВСУ»: тюменца будут судить за госизмену

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области узнали, что тюменец оказывает финансовую помощь недружественному государству. При том средства, которые переводил злоумышленник, были направлены на поддержку ВС.
«По версии следствия указанный гражданин целенаправленно осуществил перевод денежных средств в целях финансирования Вооруженных сил Украины», — рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчина задержан и ожидает суда.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что еще один тюменец ожидает суда по делу о госизмене. По версии следствия, мужчина передавал украинским военным информацию о военных объектах на территории Тюменской области.