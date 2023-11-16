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В Тюмени мигранта отправили в колонию за изнасилование девочек

Насиловал детей, бил мать: тюменский суд отправил в колонию мигранта-педофила

16 ноября 2023, 08:58
Фото: Midjourney

В Тюмени мигранта отправили в колонию за изнасилование девочек

В Тюмени вынесли второй приговор 58-летнему педофилу-мигранту: Калининский районный суд отправил его в колонию строгого режима на 14 лет и взыскал с него компенсацию. Уроженец Таджикистана шесть раз вступал в половой контакт с маленькой девочкой и угрожал убийством ее матери.
Сюжет
Дети

Мужчина приехал в Тюмень на заработки. Здесь он познакомился с местной жительницей, у которой незаконно поселился. С ними также проживали две дочери женщины: одной девочке на тот момент было 9 лет, другой — 10.

Мигрант не работал и чаще всего был дома, чем он и пользовался. Тюменка уходила на работу, оставляя на него детей. Беспомощных девочек педофил насиловал на протяжении 2013 и 2014 года. Чтобы жертвы молчали, мужчина запугивал их и «воспитывал» шлангом. Дети о происходящем матери не говорили: думали, что она не поверит.

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Ревнивец также периодически устраивал женщине скандалы, а когда та собиралась разорвать с ним отношения, то угрожал убийством. В начале 2015 года произошел очередной конфликт. Пьяный мужчина снова угрожал тюменке и пытался ее задушить. Тогда девочки набрались смелости и рассказали матери о пережитых изнасилованиях.

Мужчину задержали, но свою вину он отрицал. По его словам, девочки его оболгали. Первый приговор мигранту был вынесен еще в 2021 году. Тогда ему назначили 14 лет колонии строгого режима и 500 тысяч рублей компенсации. Сейчас ему вынесли второй приговор — еще одна компенсация в размере 300 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменская семья попала в скандальное шоу на федеральном канале.26-летняя тюменка обвинила бывшего сожителя в побоях и изнасиловании. Также она утверждает, что мужчина оставил ее детей без крыши над головой.

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