Насиловал детей, бил мать: тюменский суд отправил в колонию мигранта-педофила

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Мужчина приехал в Тюмень на заработки. Здесь он познакомился с местной жительницей, у которой незаконно поселился. С ними также проживали две дочери женщины: одной девочке на тот момент было 9 лет, другой — 10.
Мигрант не работал и чаще всего был дома, чем он и пользовался. Тюменка уходила на работу, оставляя на него детей. Беспомощных девочек педофил насиловал на протяжении 2013 и 2014 года. Чтобы жертвы молчали, мужчина запугивал их и «воспитывал» шлангом. Дети о происходящем матери не говорили: думали, что она не поверит.
Ревнивец также периодически устраивал женщине скандалы, а когда та собиралась разорвать с ним отношения, то угрожал убийством. В начале 2015 года произошел очередной конфликт. Пьяный мужчина снова угрожал тюменке и пытался ее задушить. Тогда девочки набрались смелости и рассказали матери о пережитых изнасилованиях.
Мужчину задержали, но свою вину он отрицал. По его словам, девочки его оболгали. Первый приговор мигранту был вынесен еще в 2021 году. Тогда ему назначили 14 лет колонии строгого режима и 500 тысяч рублей компенсации. Сейчас ему вынесли второй приговор — еще одна компенсация в размере 300 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменская семья попала в скандальное шоу на федеральном канале.26-летняя тюменка обвинила бывшего сожителя в побоях и изнасиловании. Также она утверждает, что мужчина оставил ее детей без крыши над головой.