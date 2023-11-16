Насиловал детей, бил мать: тюменский суд отправил в колонию мигранта-педофила

Мигрант не работал и чаще всего был дома, чем он и пользовался. Тюменка уходила на работу, оставляя на него детей. Беспомощных девочек педофил насиловал на протяжении 2013 и 2014 года. Чтобы жертвы молчали, мужчина запугивал их и «воспитывал» шлангом. Дети о происходящем матери не говорили: думали, что она не поверит.